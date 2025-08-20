Там, где должно быть мёртвое безмолвие, жизнь бьёт ключом: даже на глубине 3500 метров

На глубине 3500 метров, где царит вечная тьма и экстремальное давление, исследователи обнаружили животных, ранее неизвестных науке. Всё это произошло в рамках недавней экспедиции в глубоководный каньон Мар-дель-Плата — подводный разлом у побережья Аргентины, чья глубина почти в два раза превышает Гранд-Каньон.
Команда учёных использовала современный дистанционно управляемый аппарат ROV SuBastian, принадлежащий Schmidt Ocean Institute. Это позволило впервые детально исследовать неизведанные глубины. Погружения транслировались в прямом эфире, и за ними наблюдали миллионы зрителей по всему миру.
Во время экспедиции исследователи наткнулись примерно на 40 видов, которые, предположительно, являются новыми для науки. Среди них — кальмары с поразительной «инопланетной» внешностью, ярко-розовые омары, прозванные «барби», а также морские свиньи и звёзды необычной формы.
«Мы не просто фиксируем новое биоразнообразие. Мы словно заглянули в совершенно другой мир», — отмечают учёные.
Эти находки значительно расширяют знания о жизни на больших глубинах. Ранее о биологических особенностях этого региона практически ничего не было известно.
Однако радость от открытий омрачила и тревожная находка. Камеры аппарата ROV SuBastian зафиксировали следы человеческой деятельности даже на такой глубине. Учёные обнаружили мусор, пластиковые пакеты, рыболовные снасти и даже обувь.
«Это показывает, насколько сильно мы уже повлияли на места, куда раньше даже не заглядывали», — подчёркивают исследователи.
Собранные материалы помогут не только изучить уникальную экосистему каньона, но и, возможно, разработать меры по её защите.
