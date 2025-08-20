Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свёкла плохо хранится при неправильных условиях: советы по сбору и хранению
Belgee X50 стал самым популярным автомобилем для проката в России в 2025 году
Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение

Там, где должно быть мёртвое безмолвие, жизнь бьёт ключом: даже на глубине 3500 метров

У берегов Аргентины обнаружены десятки новых видов на глубине 3500 метров
2:03
Зоосфера

На глубине 3500 метров, где царит вечная тьма и экстремальное давление, исследователи обнаружили животных, ранее неизвестных науке. Всё это произошло в рамках недавней экспедиции в глубоководный каньон Мар-дель-Плата — подводный разлом у побережья Аргентины, чья глубина почти в два раза превышает Гранд-Каньон.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морское дно

Команда учёных использовала современный дистанционно управляемый аппарат ROV SuBastian, принадлежащий Schmidt Ocean Institute. Это позволило впервые детально исследовать неизведанные глубины. Погружения транслировались в прямом эфире, и за ними наблюдали миллионы зрителей по всему миру.

Удивительные находки и новые виды

Во время экспедиции исследователи наткнулись примерно на 40 видов, которые, предположительно, являются новыми для науки. Среди них — кальмары с поразительной «инопланетной» внешностью, ярко-розовые омары, прозванные «барби», а также морские свиньи и звёзды необычной формы.

«Мы не просто фиксируем новое биоразнообразие. Мы словно заглянули в совершенно другой мир», — отмечают учёные.

Эти находки значительно расширяют знания о жизни на больших глубинах. Ранее о биологических особенностях этого региона практически ничего не было известно.

Экосистема под угрозой

Однако радость от открытий омрачила и тревожная находка. Камеры аппарата ROV SuBastian зафиксировали следы человеческой деятельности даже на такой глубине. Учёные обнаружили мусор, пластиковые пакеты, рыболовные снасти и даже обувь.

«Это показывает, насколько сильно мы уже повлияли на места, куда раньше даже не заглядывали», — подчёркивают исследователи.

Собранные материалы помогут не только изучить уникальную экосистему каньона, но и, возможно, разработать меры по её защите.

Уточнения

Океани́ческое дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
ЗОЖ может изменить и переписать гены ожирения, доказали учёные
Виктория Боня показала мужчину своей мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.