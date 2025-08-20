Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2026 году состоятся дебюты Alfa Romeo Giulia, BMW Neue Klasse
Росстат: абонентская плата за сотовую связь подскочила на 13,9%
Доминик МакЛоклин о съёмках Гарри Поттера: это роль моей мечты
Всё, что нужно знать о Миконосе: как избежать разочарования на популярном греческом острове
Сетевые связи Галактики: как наблюдения eROSITA меняют наше представление о космосе
Исключение ультраобработанных продуктов может привести к потере веса почти вдвое
Секреты здорового перекуса: протеиновые батончики помогают контролировать аппетит и вес
Дизайнеры назвали главные приёмы озеленения квартир и домов в 2025 году
Вся правда о пластырях от акне: реально ли они спасают кожу от высыпаний или это красиво упакованный миф

На телах китов, акул и дельфинов — одинаковый шрам: новый хищник с подводным стилом вышел на охоту

У берегов Калифорнии нашли белую акулу с раной от светящейся акулы
1:16
Зоосфера

У побережья Калифорнии ученые обнаружили пятиметровую белую акулу с загадочным круглым отверстием в голове. Находка сразу привлекла внимание исследователей: такие шрамы, как выяснилось, могут рассказать гораздо больше, чем просто историю нападения.

Каранкс атакует акулу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Каранкс атакует акулу

Раны как ключ к разгадке

Как объясняют авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, подобные раны дают уникальное представление о том, как акулы взаимодействуют с другими морскими хищниками. Это — не просто травма, а своеобразная “визитка” другой, менее известной акулы.

Кто же оставил след?

Травма по форме и размеру соответствует укусу бразильской светящейся акулы — Isistius brasiliensis. Эти ночные охотники буквально вырезают куски плоти у гораздо более крупных животных.

Укусы как природные GPS

Что особенно интересно, по словам Андерсона, следы таких укусов можно использовать как природные “маячки”, отслеживая маршруты миграции светящихся акул. Они оставляют метки на телах китов, дельфинов, больших рыб — и, как теперь выяснилось, даже на огромных белых акулах.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов
Красота и стиль
Боб и пикси стали основными короткими стрижками сезона осень-2025 по версии стилистов Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
В 2026 году состоятся дебюты Alfa Romeo Giulia, BMW Neue Klasse
Росстат: абонентская плата за сотовую связь подскочила на 13,9%
Доминик МакЛоклин о съёмках Гарри Поттера: это роль моей мечты
Всё, что нужно знать о Миконосе: как избежать разочарования на популярном греческом острове
Сетевые связи Галактики: как наблюдения eROSITA меняют наше представление о космосе
У берегов Калифорнии нашли белую акулу с раной от светящейся акулы
Исключение ультраобработанных продуктов может привести к потере веса почти вдвое
Секреты здорового перекуса: протеиновые батончики помогают контролировать аппетит и вес
Дизайнеры назвали главные приёмы озеленения квартир и домов в 2025 году
Вся правда о пластырях от акне: реально ли они спасают кожу от высыпаний или это красиво упакованный миф
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.