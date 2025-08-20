На телах китов, акул и дельфинов — одинаковый шрам: новый хищник с подводным стилом вышел на охоту

У берегов Калифорнии нашли белую акулу с раной от светящейся акулы

У побережья Калифорнии ученые обнаружили пятиметровую белую акулу с загадочным круглым отверстием в голове. Находка сразу привлекла внимание исследователей: такие шрамы, как выяснилось, могут рассказать гораздо больше, чем просто историю нападения.

Раны как ключ к разгадке

Как объясняют авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, подобные раны дают уникальное представление о том, как акулы взаимодействуют с другими морскими хищниками. Это — не просто травма, а своеобразная “визитка” другой, менее известной акулы.

Кто же оставил след?

Травма по форме и размеру соответствует укусу бразильской светящейся акулы — Isistius brasiliensis. Эти ночные охотники буквально вырезают куски плоти у гораздо более крупных животных.

Укусы как природные GPS

Что особенно интересно, по словам Андерсона, следы таких укусов можно использовать как природные “маячки”, отслеживая маршруты миграции светящихся акул. Они оставляют метки на телах китов, дельфинов, больших рыб — и, как теперь выяснилось, даже на огромных белых акулах.

