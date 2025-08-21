Кошка и новорождённый в одном доме: что может пойти не так — и как этого избежать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Многие хозяева думают, что их питомец будет ревновать к малышу. На самом деле у кошек нет такой эмоции, как ревность в человеческом понимании. Но они очень чувствительны к изменениям в привычном распорядке. Новые запахи, перестановка мебели, появление незнакомого человека в доме — всё это становится источником стресса. Именно стресс и вызывает изменения в поведении кошки, а не "ревность" к ребёнку.

Кошка рядом с новорожденным
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка рядом с новорожденным

Как смягчить стресс питомца

Подготовку стоит начинать ещё до рождения малыша. Если вы планируете переставить миску, лежанку или корзинку кошки, делайте это постепенно. Так она успеет привыкнуть к новым условиям. Обязательно оставьте в доме тихий уголок, где животное сможет уединиться, если ему захочется.

Когда ребёнок появится на свет, прежде чем приносить его домой, дайте кошке понюхать одежду или одеяло с запахом малыша. Это поможет снизить её тревожность и сделает знакомство более мягким.

После возвращения из роддома не торопите встречу. Пусть кошка сама проявит интерес. Старайтесь не менять своих привычек общения с ней, чтобы она не почувствовала себя обделённой вниманием. Дополнительно можно использовать специальные феромоновые спреи или диффузоры — они помогут животному быстрее успокоиться.

Опасна ли кошка для ребёнка

Существует популярный миф: якобы кошка может лечь на грудь или лицо ребёнка и задушить его. На практике такие опасения сильно преувеличены. Конечно, оставлять животное наедине с малышом без присмотра не стоит, но говорить о реальной угрозе неправильно.

Что действительно важно — это гигиена. Кошки могут переносить некоторые инфекции, особенно через когти. Но если питомец здоров, вакцинирован и получает регулярный уход, риск минимален. Нужно лишь мыть руки после контакта с кошкой и следить за чистотой рук ребёнка.

Интересно, что исследования показывают: дети, которые с раннего возраста общаются с домашними животными, реже страдают аллергией и быстрее развивают социальные навыки.

Нужно ли запрещать кошке заходить в детскую

Полностью закрывать кошке доступ в комнату малыша не обязательно. Напротив, возможность заходить туда поможет ей быстрее привыкнуть к новому члену семьи и не чувствовать себя исключённой.

Единственное ограничение касается детской кроватки. Чтобы питомец туда не запрыгивал, можно использовать простой приём: положить на матрас фольгу или под простыню алюминиевый лист. Кошкам не нравится ни звук, ни текстура металла, и это надолго отобьёт охоту залезать в колыбель.

Таким образом, кошка может спокойно находиться в детской, но в кроватку её лучше не пускать.

Уточнения

Новорождённый ребёнок — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
