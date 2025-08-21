Ожирение у собак: тихий убийца, которого не замечают даже заботливые хозяева

Стерилизация и стресс могут вызывать избыточный вес у домашних собак — ветеринары

Ожирение давно стало одной из самых распространённых проблем у домашних животных. По статистике, лишний вес есть почти у каждой третьей собаки. И это не просто эстетический недостаток: ожирение повышает нагрузку на суставы, приводит к проблемам с сердцем, дыханием и обменом веществ. Поэтому так важно вовремя заметить лишние килограммы у питомца и принять меры.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака с ожирением

Причины собачьего ожирения

У собак, как и у людей, лишний вес формируется под влиянием сразу нескольких факторов. Самый распространённый — малоподвижный образ жизни. Недостаток активности приводит к тому, что энергия не расходуется, а накапливается в виде жировых отложений. При этом уровень необходимой нагрузки зависит от породы: одной достаточно ежедневной прогулки, другой требуется бег, игры и даже участие в собачьем спорте.

Среди других причин ожирения у собак выделяют:

несбалансированное или слишком калорийное питание;

привычки хозяина (например, перекусы между кормлениями);

стерилизацию, после которой обмен веществ замедляется;

побочные эффекты от некоторых лекарств;

стресс и тревожность, из-за которых животные тоже могут "заедать" переживания.

Как определить, что у собаки ожирение

У разных пород нормы веса отличаются, поэтому для начала нужно знать оптимальные показатели именно для вашей собаки. Обычно лишний вес определяется так:

если масса тела превышает норму на 15-20%, это уже избыточный вес;

превышение на 30-40% и выше считается ожирением.

Кроме цифр есть и внешние признаки. У собаки с ожирением исчезает подтянутая линия живота, талия становится незаметной, живот кажется раздутым. Со временем жировые отложения могут появиться на спине, у основания хвоста и по бокам.

Чем опасен лишний вес

Килограммы, которые собака носит сверх нормы, перегружают суставы, вызывают артрит и проблемы с подвижностью. Сердечно-сосудистая система тоже страдает: повышается давление, возрастает риск одышки и сердечной недостаточности. Лишний вес сказывается и на печени, и на поджелудочной железе, провоцируя диабет. В тяжёлых случаях ожирение сокращает продолжительность жизни питомца.

Как помочь собаке похудеть

Главное правило — не действовать самостоятельно, а обратиться к ветеринару. Специалист оценит состояние животного, выявит причину набора веса и предложит план снижения массы.

Чаще всего рекомендации включают:

коррекцию рациона. Питание должно соответствовать возрасту, активности и особенностям собаки. Для стерилизованных животных выпускаются специальные линейки кормов. Иногда важно не только уменьшить порции, но и сменить сам корм на более лёгкий.

увеличение активности. Если питомец мало двигается, начинайте с простых прогулок. Постепенно можно добавлять игры, бег, тренировки. Важно подбирать нагрузку с учётом возможностей животного: ожиревшая собака не сможет сразу преодолевать большие дистанции.

постепенность. Не стоит ожидать быстрых результатов. Снижение веса должно быть плавным и безопасным, чтобы не навредить сердцу и обмену веществ.

Контроль ветеринара необходим на всех этапах, чтобы отслеживать динамику и корректировать программу.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

