400 км/ч в падении и удар, от которого не спастись: кто этот воздушный охотник

Сапсан достигает скорости до 400 км/ч при пикировании — данные орнитологов

4:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сапсан — символ скорости, мощи и точности. Его техника охоты поражает: стремительное пикирование, удар в воздухе и добыча уже в когтях. Его латинское название Falco peregrinus связано как с характерной формой крыльев, так и с тем, что молодых особей раньше отлавливали сокольники во время их первого перелёта. К тому же из-за привычки часто менять места гнездования сапсана считали "странствующим" хищником.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сапсан в полете

Сегодня насчитывается около 20 подвидов этой хищной птицы.

Как выглядит сапсан

Сапсан — хищник среднего размера с мощным телом, крупной головой и выразительным взглядом. Самка заметно крупнее самца: её вес может достигать 1,3 кг, в то время как самцы весят от 550 до 750 г. Именно из-за этой разницы в размерах самца называют терцелетом — термин пришёл из соколиной охоты.

Оперение у сапсана варьируется: у самок оно тёмно-серое, у самцов светлее с синеватым отливом. Брюшко у самки — рыже-коричневое с тёмными полосами, горло — светлое с вертикальными штрихами. У самца — белое горло и живот с горизонтальными серыми полосками. Несмотря на общие черты, у каждой птицы свой уникальный узор, что затрудняет их точную идентификацию.

Голова у сапсана чёрная и округлая, клюв — короткий, крючковатый, ярко-жёлтый, как и лапы и ободок вокруг глаз. У самцов жёлтый оттенок ярче. Молодые особи отличаются красноватым оперением и голубоватыми клювом и кожей вокруг глаз.

Интересный факт: в ноздрях сапсана есть особый конус, который позволяет безопасно вдыхать воздух на огромной скорости, предотвращая турбулентность.

Где живёт сапсан

Этот дневной хищник встречается почти на всех континентах, кроме Антарктиды. Чаще всего он селится на скалистых обрывах, особенно в прибрежных районах и горах. Во Франции, например, его можно увидеть на утёсах Ла-Манша, в Альпах и вдоль речных долин.

В последние десятилетия сапсан освоил и города. Он гнездится на крышах соборов, дымовых трубах, вышках ЛЭП, высотках и даже атомных электростанциях. Гнёзд сапсан не строит — предпочитает использовать готовые углубления или брошенные гнёзда других птиц. Иногда обустраивается даже на деревьях.

Часть популяции ведёт перелётный образ жизни — особенно особи из Канады или Сибири.

Средняя продолжительность жизни сапсана — около 8-10 лет, в редких случаях до 20.

Чем питается самый быстрый хищник

Сапсан — хищная птица, питающаяся в основном другими птицами: от мелких синиц и малиновок до голубей, дроздов и чаек. Рацион зависит от местности и времени года. Также он может охотиться на мелких млекопитающих, включая летучих мышей, грызунов и кроликов, или даже на крупных насекомых.

В прошлом популяция сапсанов резко сократилась из-за использования пестицидов, особенно ДДТ, который разрушал скорлупу яиц. После запрета этого вещества в 1970-х численность птиц начала восстанавливаться. Сегодня их угрожают другие факторы: беспокойство в местах гнездования из-за скалолазания, дельтапланеризма и туризма.

Уникальный стиль охоты

Сапсан охотится в воздухе, используя невероятно эффективную стратегию. Обнаружив добычу с высоты (он способен разглядеть птицу на расстоянии до 7 км), он сначала набирает высоту, а затем резко пикирует, сложив крылья и лапы. Падение напоминает полёт снаряда и может достигать скорости до 400 км/ч — это делает сапсана самым быстрым животным в мире. При этом средняя скорость в пике — около 250 км/ч.

В полёте сапсан расправляет крылья, чтобы немного замедлиться, бьёт добычу лапой и ловит её когтями. Часто он ломает ей шею ударом клюва, в котором есть характерный "зуб". Иногда добычу сначала сбивают, а затем ловят ниже тем же приёмом. Есть и другой вариант: птица просто падает на землю, где её съедают или уносят в гнездо.

Однако несмотря на всё мастерство, успешной охота становится лишь в одном случае из трёх — а в сложных условиях и того реже. Нередко сапсан выбирает ослабленную или раненую дичь.

Уточнения

Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.

