Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных
Минторг США подтвердил планы Белого дома по получению доли в Intel
Врачи: физическая активность должна приносить ребёнку радость, а не наказание

Если собака принюхалась к вам слишком внимательно — не игнорируйте: она чует беду

Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie
4:03
Зоосфера

Если для человека главным источником информации остаются глаза, то у собаки этим органом становится нос. С первых дней жизни щенки воспринимают окружающий мир через запахи: именно обоняние помогает им отличать своих сородичей, чувствовать настроение человека и даже запоминать события. Удивительно, но у наших питомцев более 220 миллионов обонятельных рецепторов — в десятки раз больше, чем у нас. Благодаря этому собака может не только распознать тысячи разных запахов, но и фильтровать их, различая даже очень слабые ароматы на фоне других.

Объятие собаки
Фото: Wikipedia by Sberlazza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Объятие собаки

Именно это врождённое чутьё сегодня находит применение далеко за пределами охоты и службы в полиции. После специальной подготовки собаки успешно работают в медицине, распознавая серьёзные заболевания задолго до того, как их выявит оборудование.

Эпилепсия: шанс предупредить приступ

Для людей с эпилепсией каждый день может стать опасным: приступ случается неожиданно, без предвестников. Но собаки, прошедшие обучение в таких организациях, как Handi Dogs, способны уловить запаховые изменения, сигнализирующие о надвигающемся припадке. За несколько минут до приступа животное начинает лаять или касаться морды хозяина, предупреждая его. Этого времени достаточно, чтобы лечь, принять лекарство или вызвать помощь. Если приступ всё же начинается, собаку обучают нажимать специальную кнопку или звать близкого человека.

Нарколепсия: помощник в борьбе со сном

Собака может стать настоящей опорой и для тех, кто страдает нарколепсией — заболеванием, вызывающим резкие приступы сна в течение дня. Эти животные учатся будить хозяев по утрам и отслеживать, когда в организме снижается уровень гипокретина — вещества, отвечающего за бодрствование. В нужный момент они мягко, но настойчиво вмешиваются: лапой, носом, прикосновениями, не давая человеку "выключиться". Это особенно важно в ситуациях, когда внезапный сон может быть опасным.

Рак: диагноз по салфетке

В Институте Кюри во Франции работает проект KDOG, цель которого — использовать собачье чутьё для ранней диагностики рака молочной железы. Женщины, участвующие в проекте, прикладывают на ночь салфетки к коже после душа с нейтральным мылом, а затем отправляют их в лабораторию. Две бельгийские овчарки, Тора и Никиос, были обучены распознавать запах молекул, связанных с опухолью. Из 130 случаев собаки правильно определили заболевание в более чем 90% случаев — поразительная точность, учитывая, что всё происходило без прямого контакта с пациентками.

Диабет: ночной сторож

У детей с диабетом 1 типа уровень сахара в крови может резко падать или подниматься, особенно ночью. Чтобы избежать опасных состояний и даже комы, собаку учат реагировать на запаховые изменения. Если уровень глюкозы выходит за пределы нормы, животное тревожится, касается лица ребёнка или нажимает кнопку тревоги, чтобы разбудить родителей. Обучение таких собак занимает до 10 месяцев, но результат — спокойный сон всей семьи.

Вирусы: быстрее, чем тест

Во время пандемии COVID-19 собаки показали себя как эффективный инструмент для обнаружения вируса. В рамках проекта Nosais-Covid19 животных учили распознавать молекулы, содержащиеся в поте инфицированных. Собаки демонстрировали высокую точность — иногда даже выше, чем у экспресс-тестов. В условиях, например, аэропорта, это даёт возможность быстро определить потенциального носителя инфекции и принять меры.

Уточнения

Беда — человеческая трагедия.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа
Еда и рецепты
Эксперты: пережаренный лук и старое мясо — частые причины горького вкуса супа Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Питомец стал единственной опорой: Плаза рассказала о борьбе после смерти мужа
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Станислав Садальский сожалеет, что Голубкина похоронена не рядом с Мироновым
Исследователи допускают переселение людей на Землю с планеты Фаэтон или Марса
Камеры ГАИ начнут автоматически фиксировать отсутствие страховки
Психолог Кристи Це: тревожность заставляет людей занимать очередь на посадку
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie
Киберэксперт Курочкин: зарядка смартфона в транспорте не угрожает безопасности данных
Эксперты сообщили, что яйца легче чистить после резкого охлаждения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.