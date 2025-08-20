Если собака принюхалась к вам слишком внимательно — не игнорируйте: она чует беду

Пять заболеваний, которые собака способна выявить по запаху — данные Institut Curie

Если для человека главным источником информации остаются глаза, то у собаки этим органом становится нос. С первых дней жизни щенки воспринимают окружающий мир через запахи: именно обоняние помогает им отличать своих сородичей, чувствовать настроение человека и даже запоминать события. Удивительно, но у наших питомцев более 220 миллионов обонятельных рецепторов — в десятки раз больше, чем у нас. Благодаря этому собака может не только распознать тысячи разных запахов, но и фильтровать их, различая даже очень слабые ароматы на фоне других.

Фото: Wikipedia by Sberlazza, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Объятие собаки

Именно это врождённое чутьё сегодня находит применение далеко за пределами охоты и службы в полиции. После специальной подготовки собаки успешно работают в медицине, распознавая серьёзные заболевания задолго до того, как их выявит оборудование.

Эпилепсия: шанс предупредить приступ

Для людей с эпилепсией каждый день может стать опасным: приступ случается неожиданно, без предвестников. Но собаки, прошедшие обучение в таких организациях, как Handi Dogs, способны уловить запаховые изменения, сигнализирующие о надвигающемся припадке. За несколько минут до приступа животное начинает лаять или касаться морды хозяина, предупреждая его. Этого времени достаточно, чтобы лечь, принять лекарство или вызвать помощь. Если приступ всё же начинается, собаку обучают нажимать специальную кнопку или звать близкого человека.

Нарколепсия: помощник в борьбе со сном

Собака может стать настоящей опорой и для тех, кто страдает нарколепсией — заболеванием, вызывающим резкие приступы сна в течение дня. Эти животные учатся будить хозяев по утрам и отслеживать, когда в организме снижается уровень гипокретина — вещества, отвечающего за бодрствование. В нужный момент они мягко, но настойчиво вмешиваются: лапой, носом, прикосновениями, не давая человеку "выключиться". Это особенно важно в ситуациях, когда внезапный сон может быть опасным.

Рак: диагноз по салфетке

В Институте Кюри во Франции работает проект KDOG, цель которого — использовать собачье чутьё для ранней диагностики рака молочной железы. Женщины, участвующие в проекте, прикладывают на ночь салфетки к коже после душа с нейтральным мылом, а затем отправляют их в лабораторию. Две бельгийские овчарки, Тора и Никиос, были обучены распознавать запах молекул, связанных с опухолью. Из 130 случаев собаки правильно определили заболевание в более чем 90% случаев — поразительная точность, учитывая, что всё происходило без прямого контакта с пациентками.

Диабет: ночной сторож

У детей с диабетом 1 типа уровень сахара в крови может резко падать или подниматься, особенно ночью. Чтобы избежать опасных состояний и даже комы, собаку учат реагировать на запаховые изменения. Если уровень глюкозы выходит за пределы нормы, животное тревожится, касается лица ребёнка или нажимает кнопку тревоги, чтобы разбудить родителей. Обучение таких собак занимает до 10 месяцев, но результат — спокойный сон всей семьи.

Вирусы: быстрее, чем тест

Во время пандемии COVID-19 собаки показали себя как эффективный инструмент для обнаружения вируса. В рамках проекта Nosais-Covid19 животных учили распознавать молекулы, содержащиеся в поте инфицированных. Собаки демонстрировали высокую точность — иногда даже выше, чем у экспресс-тестов. В условиях, например, аэропорта, это даёт возможность быстро определить потенциального носителя инфекции и принять меры.

