Никогда не купайте замёрзшую кошку: почему тёплая вода может её убить

Зоосфера

Кошки обожают тепло, но природа наделила их способностью переносить и холод. Вопрос в том, насколько низкие температуры они способны выдержать без вреда для здоровья.

Кошка на капоте
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка на капоте

Как кошки реагируют на холод

Благодаря густой и плотной шерсти животное может справляться с морозами до -15…-20 °C. Однако это вовсе не означает, что питомца можно спокойно оставлять зимой на улице.

Опасность для домашних котов

Домашние "изнеженные" коты, привыкшие к теплу квартиры, намного хуже переносят низкие температуры. На сильном морозе они рискуют быстро переохладиться, а при температуре ниже -20 °C их жизнь уже под серьёзной угрозой.

Что делать при переохлаждении

Если кошка замёрзла, ей нужна помощь:

  • заверните питомца в тёплое одеяло;

  • разместите рядом с батареей или другим источником тепла.

Важно: нельзя купать животное в тёплой воде. Мокрая шерсть будет долго сохнуть, и в итоге кошка может замёрзнуть ещё сильнее.

Уточнения

Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο "снизу, под" + θέρμη "тепло"), переохлаждение - состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
