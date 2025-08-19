Никогда не купайте замёрзшую кошку: почему тёплая вода может её убить

Специалисты: домашний кот не выживет при температуре ниже -20 градусов

Кошки обожают тепло, но природа наделила их способностью переносить и холод. Вопрос в том, насколько низкие температуры они способны выдержать без вреда для здоровья.

Как кошки реагируют на холод

Благодаря густой и плотной шерсти животное может справляться с морозами до -15…-20 °C. Однако это вовсе не означает, что питомца можно спокойно оставлять зимой на улице.

Опасность для домашних котов

Домашние "изнеженные" коты, привыкшие к теплу квартиры, намного хуже переносят низкие температуры. На сильном морозе они рискуют быстро переохладиться, а при температуре ниже -20 °C их жизнь уже под серьёзной угрозой.

Что делать при переохлаждении

Если кошка замёрзла, ей нужна помощь:

заверните питомца в тёплое одеяло;

разместите рядом с батареей или другим источником тепла.

Важно: нельзя купать животное в тёплой воде. Мокрая шерсть будет долго сохнуть, и в итоге кошка может замёрзнуть ещё сильнее.

Уточнения

Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο "снизу, под" + θέρμη "тепло"), переохлаждение - состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C).

