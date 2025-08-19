Никогда не купайте замёрзшую кошку: почему тёплая вода может её убить

Кошки обожают тепло, но природа наделила их способностью переносить и холод. Вопрос в том, насколько низкие температуры они способны выдержать без вреда для здоровья.
Благодаря густой и плотной шерсти животное может справляться с морозами до -15…-20 °C. Однако это вовсе не означает, что питомца можно спокойно оставлять зимой на улице.
Домашние "изнеженные" коты, привыкшие к теплу квартиры, намного хуже переносят низкие температуры. На сильном морозе они рискуют быстро переохладиться, а при температуре ниже -20 °C их жизнь уже под серьёзной угрозой.
Если кошка замёрзла, ей нужна помощь:
заверните питомца в тёплое одеяло;
разместите рядом с батареей или другим источником тепла.
Важно: нельзя купать животное в тёплой воде. Мокрая шерсть будет долго сохнуть, и в итоге кошка может замёрзнуть ещё сильнее.
Гипотерми́я (от др.-греч. ὑπο "снизу, под" + θέρμη "тепло"), переохлаждение - состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования (у человека — ниже 35°C).
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.