Запах изо рта вашей собаки — это сигнал SOS: проблема куда серьёзнее, чем вы думаете

Многие владельцы уверены, что забота о животном ограничивается мытьём, расчёсыванием и визитами к ветеринару. Но есть ещё один важный элемент — регулярная чистка зубов.
Самая распространённая стоматологическая проблема у кошек и собак — зубной камень. И только хозяин способен предотвратить её появление.
О том, как правильно ухаживать за зубами животных, рассказала доктор Марина Евтеева.
Ветеринар советует приучать питомца к чистке с раннего возраста. Тогда процедура будет восприниматься спокойно и не станет источником стресса.
Чистить зубы следует хотя бы раз в неделю, но частота зависит от особенностей породы и предрасположенности к образованию зубного камня.
Используйте только специальные щётки и пасты из зоомагазина.
Размер щётки должен соответствовать животному: слишком большая принесёт только дискомфорт.
Щетина должна быть ультрамягкой, чтобы не повредить дёсны.
Регулярная чистка зубов — это не каприз, а реальная необходимость для здоровья питомца. Простая привычка раз в неделю способна избавить собаку или кошку от серьёзных проблем.
