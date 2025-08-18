Запах изо рта вашей собаки — это сигнал SOS: проблема куда серьёзнее, чем вы думаете

Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных

Многие владельцы уверены, что забота о животном ограничивается мытьём, расчёсыванием и визитами к ветеринару. Но есть ещё один важный элемент — регулярная чистка зубов.

Почему это так важно

Самая распространённая стоматологическая проблема у кошек и собак — зубной камень. И только хозяин способен предотвратить её появление.

О том, как правильно ухаживать за зубами животных, рассказала доктор Марина Евтеева.

С чего начать

Ветеринар советует приучать питомца к чистке с раннего возраста. Тогда процедура будет восприниматься спокойно и не станет источником стресса.

Чистить зубы следует хотя бы раз в неделю, но частота зависит от особенностей породы и предрасположенности к образованию зубного камня.

Как правильно выбрать щётку и пасту

Используйте только специальные щётки и пасты из зоомагазина.

Размер щётки должен соответствовать животному: слишком большая принесёт только дискомфорт.

Щетина должна быть ультрамягкой, чтобы не повредить дёсны.

Регулярная чистка зубов — это не каприз, а реальная необходимость для здоровья питомца. Простая привычка раз в неделю способна избавить собаку или кошку от серьёзных проблем.

