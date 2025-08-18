Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соевое молоко содержит полноценный белок, подходящий для вегетарианцев и веганов
Ветеринар Евтеева: чистка зубов раз в неделю предотвратит зубной камень у животных
Кошачья мята и поощрение лакомством ускоряют привыкание питомца к когтеточке
Травма миллионера: жена Романа Товстика сломала ему ногу из-за скандала с Полиной Дибровой
Пиломатериалы в Китай: первая экспортная сделка на Петербургской бирже состоялась
Дерматолог Филева назвала простые способы облегчить симптомы аллергии без лекарств
Музыка или аудиокнига помогут сделать домашнюю уборку менее утомительной
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике

Не умиляйтесь, когда кот дёргает лапкой во сне: в этот момент он может переживать настоящий ужас

Ученые: кошки видят сны о событиях из реальной жизни — охоте и драках
1:05
Зоосфера

Для человека ночные сновидения — привычное явление. Но задумывались ли вы, что происходит с нашими пушистыми друзьями, когда они сладко спят, подрагивая лапами?

Спящий кот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящий кот

Учёные утверждают: кошки тоже видят сны.

Мир грёз по-кошачьи

Что именно снится питомцам, к сожалению, мы узнать не можем. Но исследования показывают: в фазе быстрого сна в их мозгу возникают образы, напоминающие события из реальной жизни.

Интересно, что кошка способна даже помнить свой сон, но ненадолго — максимум около 20 секунд.

Что может присниться коту

Специалисты предполагают, что во сне коты могут:

  • обходить свои владения;

  • сражаться с соперниками;

  • умываться;

  • охотиться за добычей.

Причём эмоции, которые они переживают, вполне серьёзные — от страха и гнева до ярости.

О романтике речи не идёт

"Любовных" сюжетов во сне у кошек не бывает. Всё просто: поиск партнёра и спаривание — это всего лишь проявление сильного инстинкта, а не поле для грёз.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека или животного.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
По мнению поваров, правильный тайминг и охлаждение гарантируют идеальные яйца всмятку
Еда и рецепты
По мнению поваров, правильный тайминг и охлаждение гарантируют идеальные яйца всмятку Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США
Мир. Новости мира
Кир Стармер заявил, что безопасность Украины связана с Европой и США Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий
Хлеб останется свежим на неделю: хитрый способ хранения в холодильнике
Итальянская мечта за 1 евро: сколько стоит владеть домом в Италии — Daily Mail
Аргиопа Брюнниха атакует: энтомологи предупреждают об опасности ядовитых пауков-ос
Учёные выяснили: говядина эффективнее растительных заменителей для роста мышц
Ферменты в косметике — новый шаг в антивозрастном уходе и профилактике старения
Культуролог Серебрянская похвалила запрет фильмов по новому закону о ценностях
Ученые: кошки видят сны о событиях из реальной жизни — охоте и драках
Густая шурпа с говядиной и овощами в афганском казане
YouTube вступил в борьбу за права на трансляцию премии Оскар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.