Не умиляйтесь, когда кот дёргает лапкой во сне: в этот момент он может переживать настоящий ужас

Для человека ночные сновидения — привычное явление. Но задумывались ли вы, что происходит с нашими пушистыми друзьями, когда они сладко спят, подрагивая лапами?
Учёные утверждают: кошки тоже видят сны.
Что именно снится питомцам, к сожалению, мы узнать не можем. Но исследования показывают: в фазе быстрого сна в их мозгу возникают образы, напоминающие события из реальной жизни.
Интересно, что кошка способна даже помнить свой сон, но ненадолго — максимум около 20 секунд.
Специалисты предполагают, что во сне коты могут:
обходить свои владения;
сражаться с соперниками;
умываться;
охотиться за добычей.
Причём эмоции, которые они переживают, вполне серьёзные — от страха и гнева до ярости.
"Любовных" сюжетов во сне у кошек не бывает. Всё просто: поиск партнёра и спаривание — это всего лишь проявление сильного инстинкта, а не поле для грёз.
Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека или животного.
