Не умиляйтесь, когда кот дёргает лапкой во сне: в этот момент он может переживать настоящий ужас

Ученые: кошки видят сны о событиях из реальной жизни — охоте и драках

Для человека ночные сновидения — привычное явление. Но задумывались ли вы, что происходит с нашими пушистыми друзьями, когда они сладко спят, подрагивая лапами?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спящий кот

Учёные утверждают: кошки тоже видят сны.

Мир грёз по-кошачьи

Что именно снится питомцам, к сожалению, мы узнать не можем. Но исследования показывают: в фазе быстрого сна в их мозгу возникают образы, напоминающие события из реальной жизни.

Интересно, что кошка способна даже помнить свой сон, но ненадолго — максимум около 20 секунд.

Что может присниться коту

Специалисты предполагают, что во сне коты могут:

обходить свои владения;

сражаться с соперниками;

умываться;

охотиться за добычей.

Причём эмоции, которые они переживают, вполне серьёзные — от страха и гнева до ярости.

О романтике речи не идёт

"Любовных" сюжетов во сне у кошек не бывает. Всё просто: поиск партнёра и спаривание — это всего лишь проявление сильного инстинкта, а не поле для грёз.

Уточнения

Сновиде́ние - это субъективное восприятие образов (зрительных, слуховых, тактильных, вкусовых, обонятельных), возникающих в сознании у спящего человека или животного.

