Сад полон тайн: как отличить безобидного гостя от ядовитого соседа

Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Зоосфера

Весной на мелководье британских садов и лугов можно заметить сразу двух представителей земноводных: обыкновенную лягушку и обыкновенную жабу. Оба вида откладывают икру и ведут в целом схожий образ жизни, поэтому спутать их очень легко. Но есть несколько признаков, которые помогут не ошибиться.

Жаба
Фото: commons.wikimedia.org by Kuebi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жаба

Оба вида предпочитают ночную активность и избегают яркого солнца. Однако лягушка тяготеет к влажным местам, а жаба способна выживать даже в более сухих условиях, прячась под камнями и брёвнами.

Как выглядит обыкновенная лягушка

Лягушка — стройное и подвижное земноводное.

Основные признаки:

  • Кожа гладкая и влажная, дышит через неё, поэтому легко теряет влагу;

  • Окрас варьируется от жёлто-оливкового до серо-коричневого;

  • Нос заострённый;

  • Задние лапы очень длинные — превышают длину туловища и головы;

  • Телосложение спортивное, вытянутое.

Передвижение: лягушка чаще всего прыгает, причём каждый прыжок может значительно превышать длину её тела.

Опасна ли? Нет, яд отсутствует, поэтому её охотно поедают лисы, совы, цапли и хорьки.

Ареал: встречается по всей Британии и Ирландии, кроме горных районов. В садах встречается чаще, чем в сельхозугодьях, где численность снизилась из-за осушения почв и применения пестицидов. Полный рост до взрослого состояния занимает примерно три года.

Как распознать обыкновенную жабу

Жаба выглядит более приземистой и коренастой по сравнению с лягушкой.

Основные признаки:

  • Кожа сухая, покрыта бородавками, лучше удерживает влагу;

  • Цвет варьируется от оливково-коричневого до зелёного;

  • Нос округлый;

  • Задние лапы короткие — меньше длины головы и туловища;

  • За глазами отсутствует тёмная полоса, характерная для лягушек.

Передвижение: чаще всего жабы не прыгают, а медленно ползут. Если и отталкиваются, то не дальше длины тела.

Опасна ли? Да, за счёт выделений кожных желез. У жаб есть заметные околоушные железы, которые выделяют токсин. Для человека яд не смертелен, но для хищников он неприятен на вкус и служит защитой.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
