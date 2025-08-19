Сад полон тайн: как отличить безобидного гостя от ядовитого соседа

Весной на мелководье британских садов и лугов можно заметить сразу двух представителей земноводных: обыкновенную лягушку и обыкновенную жабу. Оба вида откладывают икру и ведут в целом схожий образ жизни, поэтому спутать их очень легко. Но есть несколько признаков, которые помогут не ошибиться.
Оба вида предпочитают ночную активность и избегают яркого солнца. Однако лягушка тяготеет к влажным местам, а жаба способна выживать даже в более сухих условиях, прячась под камнями и брёвнами.
Лягушка — стройное и подвижное земноводное.
Основные признаки:
Кожа гладкая и влажная, дышит через неё, поэтому легко теряет влагу;
Окрас варьируется от жёлто-оливкового до серо-коричневого;
Нос заострённый;
Задние лапы очень длинные — превышают длину туловища и головы;
Телосложение спортивное, вытянутое.
Передвижение: лягушка чаще всего прыгает, причём каждый прыжок может значительно превышать длину её тела.
Опасна ли? Нет, яд отсутствует, поэтому её охотно поедают лисы, совы, цапли и хорьки.
Ареал: встречается по всей Британии и Ирландии, кроме горных районов. В садах встречается чаще, чем в сельхозугодьях, где численность снизилась из-за осушения почв и применения пестицидов. Полный рост до взрослого состояния занимает примерно три года.
Жаба выглядит более приземистой и коренастой по сравнению с лягушкой.
Основные признаки:
Кожа сухая, покрыта бородавками, лучше удерживает влагу;
Цвет варьируется от оливково-коричневого до зелёного;
Нос округлый;
Задние лапы короткие — меньше длины головы и туловища;
За глазами отсутствует тёмная полоса, характерная для лягушек.
Передвижение: чаще всего жабы не прыгают, а медленно ползут. Если и отталкиваются, то не дальше длины тела.
Опасна ли? Да, за счёт выделений кожных желез. У жаб есть заметные околоушные железы, которые выделяют токсин. Для человека яд не смертелен, но для хищников он неприятен на вкус и служит защитой.
