Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ
Ушла к Macan? Дилара заинтриговала фанатов после расставания
Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
Агрономы перечислили основные шаги черенкования роз в августе и сентябре
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём
В Госдуме дали оценку отказа от преподавания обществознания в 5-7 классах школы
Упражнение с гирей требует техники и не подходит для всех — эксперты
Психолог бьет тревогу: почему ребенок не должен быть смыслом жизни родителей
Метеориты с никелем и хромом часто принимают за нержавейку — объяснение астрономов

Океан монстров: учёные нашли следы 40 новых видов древних хищников

Учёные из Хоккайдо нашли в Японии более 1000 клювов древних кальмаров
3:39
Зоосфера

На берегах Японии учёные нашли, казалось бы, обычный блок меловых пород возрастом около 100 миллионов лет. Но под его серой поверхностью скрывалась целая вселенная древней морской жизни. Новая технология цифрового сканирования — томография истирания — позволила "разобрать" камень слой за слоем, сохранив каждый фрагмент в трёхмерной модели.

Гигантский глубоководный кальмар в темных водах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский глубоководный кальмар в темных водах

Результат оказался сенсационным: внутри исследователи обнаружили более тысячи клювов головоногих моллюсков, включая 263 экземпляра кальмаров. Среди них — как минимум 40 видов, ранее неизвестных науке.

Когда кальмары правили морями

До этого открытия считалось, что кальмары массово распространились только после исчезновения динозавров, около 66 миллионов лет назад. Но новые данные доказывают: они уже доминировали в океанах за 34 миллиона лет до этого рубежа.

Некоторые из найденных видов достигали размеров, сопоставимых с рыбами, с которыми они делили морские глубины. Более того, они превосходили даже аммонитов, считавшихся лидерами мезозойских морей.

Уникальная сохранность

В отличие от мягких тканей, почти не подверженных окаменению, клювы кальмаров сделаны из хитина — вещества, формирующего панцири насекомых и ракообразных. Эти структуры выдержали миллионы лет, но их тонкость — иногда менее 10 микрон — делала находки крайне редкими.

Теперь сотни таких образцов дают возможность по-новому реконструировать трофические сети мелового периода. Разнообразие форм говорит о взрывной эволюции: кальмары быстро осваивали разные экологические ниши и становились ключевыми хищниками.

Революция в палеонтологии

Томография истирания открывает новые горизонты в изучении древней жизни. В отличие от традиционного рассекания пород, этот метод разрушает камень физически, но сохраняет каждую деталь в цифровом формате. Полученные трёхмерные модели можно рассматривать под любым углом и с высочайшей точностью.

Эта техника позволила зафиксировать такие детали, которые раньше просто не замечали: например, тончайшие края клювов кальмаров.

Эволюция быстрее, чем мы думали

Исследователи также выявили, что уже 100 миллионов лет назад существовали две основные группы кальмаров: прибрежные (Myopsida) и обитатели открытого моря (Oegopsida). Это значит, что их эволюционное разделение произошло гораздо раньше, чем предполагалось.

Таким образом, кальмары были не просто выжившими после катастрофы, уничтожившей динозавров, а предвестниками новой эры быстрых и умных хищников, до сих пор играющих главную роль в морских экосистемах.

Смена парадигмы

Работа учёных из Университета Хоккайдо стала примером того, как новые технологии меняют представление о прошлом. В палеонтологии начинается переход от поиска редких впечатляющих окаменелостей к изучению микро-регистра — мельчайших следов жизни, которые в совокупности открывают новые картины эволюции.

Вполне возможно, что другие коллекции пород вскоре пройдут такую же "цифровую экстракцию". И тогда мы узнаем ещё больше о том, что океаны эпохи динозавров были не менее богатыми и разнообразными, чем современные моря. Просто раньше мы не умели это увидеть.

Уточнения

Мо́нстр — фантастическое существо огромных размеров и/или необыкновенного строения.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Рецепты маринованных шампиньонов: по-корейски, с тимьяном и чесноком
Натуральные акценты и карамельные тона вошли в топ трендов окрашивания 2025 года
Восточная коричневая змея признана второй по ядовитости в мире после тайпана
Nayara борется за стабильность: влияние санкций ЕС на нефтяной рынок Индии
Эксперты рассказали, как обслуживать тормоза автомобиля с пробегом более 150 тыс. км
Анна Седокова рискнула здоровьем ради 250 тысяч рублей в новом реалити-шоу
Никита Ефремов задержан в Шереметьево по обвинению в финансировании экстремизма
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов
Опрыскивание орхидей допустимо только при температуре выше 20 градусов
Маршрутная цепочка как замена перелёту делает дорогу путешествием и снижает расходы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.