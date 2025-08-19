Океан монстров: учёные нашли следы 40 новых видов древних хищников

Учёные из Хоккайдо нашли в Японии более 1000 клювов древних кальмаров

На берегах Японии учёные нашли, казалось бы, обычный блок меловых пород возрастом около 100 миллионов лет. Но под его серой поверхностью скрывалась целая вселенная древней морской жизни. Новая технология цифрового сканирования — томография истирания — позволила "разобрать" камень слой за слоем, сохранив каждый фрагмент в трёхмерной модели.

Результат оказался сенсационным: внутри исследователи обнаружили более тысячи клювов головоногих моллюсков, включая 263 экземпляра кальмаров. Среди них — как минимум 40 видов, ранее неизвестных науке.

Когда кальмары правили морями

До этого открытия считалось, что кальмары массово распространились только после исчезновения динозавров, около 66 миллионов лет назад. Но новые данные доказывают: они уже доминировали в океанах за 34 миллиона лет до этого рубежа.

Некоторые из найденных видов достигали размеров, сопоставимых с рыбами, с которыми они делили морские глубины. Более того, они превосходили даже аммонитов, считавшихся лидерами мезозойских морей.

Уникальная сохранность

В отличие от мягких тканей, почти не подверженных окаменению, клювы кальмаров сделаны из хитина — вещества, формирующего панцири насекомых и ракообразных. Эти структуры выдержали миллионы лет, но их тонкость — иногда менее 10 микрон — делала находки крайне редкими.

Теперь сотни таких образцов дают возможность по-новому реконструировать трофические сети мелового периода. Разнообразие форм говорит о взрывной эволюции: кальмары быстро осваивали разные экологические ниши и становились ключевыми хищниками.

Революция в палеонтологии

Томография истирания открывает новые горизонты в изучении древней жизни. В отличие от традиционного рассекания пород, этот метод разрушает камень физически, но сохраняет каждую деталь в цифровом формате. Полученные трёхмерные модели можно рассматривать под любым углом и с высочайшей точностью.

Эта техника позволила зафиксировать такие детали, которые раньше просто не замечали: например, тончайшие края клювов кальмаров.

Эволюция быстрее, чем мы думали

Исследователи также выявили, что уже 100 миллионов лет назад существовали две основные группы кальмаров: прибрежные (Myopsida) и обитатели открытого моря (Oegopsida). Это значит, что их эволюционное разделение произошло гораздо раньше, чем предполагалось.

Таким образом, кальмары были не просто выжившими после катастрофы, уничтожившей динозавров, а предвестниками новой эры быстрых и умных хищников, до сих пор играющих главную роль в морских экосистемах.

Смена парадигмы

Работа учёных из Университета Хоккайдо стала примером того, как новые технологии меняют представление о прошлом. В палеонтологии начинается переход от поиска редких впечатляющих окаменелостей к изучению микро-регистра — мельчайших следов жизни, которые в совокупности открывают новые картины эволюции.

Вполне возможно, что другие коллекции пород вскоре пройдут такую же "цифровую экстракцию". И тогда мы узнаем ещё больше о том, что океаны эпохи динозавров были не менее богатыми и разнообразными, чем современные моря. Просто раньше мы не умели это увидеть.

