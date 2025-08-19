50 лет жизни и 7 тонн веса: гигантская акула не прощает ошибок человека

Гигантская акула признана видом под угрозой исчезновения — данные МСОП

3:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гигантская акула уступает по размерам только китовой, вырастая до 10 метров и весом до 7 тонн — примерно как двухэтажный автобус. Огромные размеры и внушительный вид делают её похожей на морское чудовище, но на деле это мирное существо.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Вопреки страхам, гигантские акулы не опасны для человека: питаются они не рыбой и тюленями, а планктоном. Именно поэтому их называют «нежными гигантами».

Где встречаются

Эти акулы обитают в умеренных и холодных водах по всему миру. У берегов Великобритании их можно наблюдать с апреля по октябрь. Популярные места встреч — юго-запад Корнуолла, остров Мэн и побережье Шотландии.

Во время кормёжки гигантские акулы плывут у поверхности с широко раскрытой пастью. В такие моменты заметить их проще всего: над водой показывается нос, затем большой спинной плавник и хвост.

Как они питаются

Основной рацион — зоопланктон: крошечные рачки, икринки рыб, личинки моллюсков. Несмотря на размеры, акула добывает себе еду пассивно: двигаясь со скоростью около двух узлов, она фильтрует воду через жабры.

За час через её пасть проходит объём воды, равный олимпийскому бассейну. Всё лишнее задерживается жаберными тычинками, покрытыми слизью, а кислород извлекается жабрами. В богатых планктоном местах в желудке акулы может скапливаться до полутонны пищи.

Жизнь и враги

Гигантские акулы живородящие. О детёнышах известно немного, но самки рожают готовых к жизни малышей. Половозрелыми самки становятся лишь к 20 годам, а живут акулы около 50 лет и более.

Природных врагов у них немного: иногда на них охотятся крупные акулы или косатки.

Под угрозой исчезновения

Исторически гигантских акул массово вылавливали ради жира, кожи и плавников. Из-за низкой репродуктивности их численность резко сократилась. В 2018 году Международный союз охраны природы признал вид находящимся под угрозой исчезновения.

Сегодня акулы находятся под защитой в Великобритании, ЕС и ряде других регионов, что помогло стабилизировать численность. Но угрозы всё ещё существуют: столкновения с лодками, запутывание в рыболовных снастях, а также незаконный промысел ради плавников.

Опасны ли для человека

Эти акулы не охотятся на людей. Опасность возможна только при случайном контакте — например, если лодка пересечёт путь кормящейся у поверхности особи. Поэтому при наблюдении за ними важно соблюдать специальные правила, действующие в прибрежных зонах Шотландии и других регионов.

Для пловцов и дайверов гигантская акула не представляет угрозы, если соблюдать уважительную дистанцию.

Уточнения

Аку́лы — относящийся к подклассу пластиножаберных и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

