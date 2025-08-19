Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гора мышц: Валерия восхитилась спортивной фигурой мужа Иосифа Пригожина
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года
Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту

Тайная армия океана: рыбы, которые превращают купание в смертельную игру

Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
4:08
Зоосфера

Океан скрывает невероятное количество тайн, среди которых — рыбы, чья встреча с человеком может обернуться серьёзной травмой или даже смертью. Часть из них поражает силой укуса, другие — ядом или электрическими разрядами. Многие из этих существ не нападают первыми, но стоит приблизиться слишком близко — и последствия могут быть непредсказуемыми.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Каменная рыба

Мастер маскировки, способный сливаться с коралловым рифом или морским дном. Опасность исходит от её спинных шипов, выделяющих мощный яд. Наступив на каменную рыбу, человек рискует получить сильнейшую боль и некроз тканей. Без своевременной помощи возможен летальный исход.

Мурена

Длиной до трёх метров и внешне напоминающая змею, мурена охотится на рыбу, но иногда кусает дайверов. Из-за слабого зрения может принять руку человека за добычу. Особенность мурены — наличие второй челюсти, выдвигающейся из глотки для проталкивания пищи.

Рыба-фугу

Одна из самых известных ядовитых рыб. В её органах содержится тетродотоксин — доза в одной особи способна убить до 30 человек. В Японии фугу считается деликатесом, но готовить её имеют право только лицензированные повара. Попытка приготовить фугу самостоятельно часто заканчивается трагедией.

Скат

Обычно эти морские обитатели миролюбивы, предпочитая зарываться в песок. Но если случайно наступить на ската, он может ударить ядовитым шипом хвоста. Так погиб знаменитый австралийский натуралист Стив Ирвин. Для пловцов главное правило — двигаться по дну, слегка шаркая ногами.

Большая белая акула

Самая узнаваемая хищная рыба. Из 949 зарегистрированных случаев нападений акул на людей, 351 приходился на белых акул, 59 из них оказались смертельными. Их зубы приспособлены для разрывания плоти, а размеры достигают шести метров. Несмотря на репутацию, учёные отмечают, что белые акулы не охотятся на людей намеренно.

Рыба-крылатка

Красивый, но коварный хищник Индо-Тихоокеанских рифов. Среди её плавников скрываются ядовитые шипы. Укол вызывает сильную боль, а иногда и временный паралич. Крылатки не нападают сами, опасность возникает при близком контакте.

Кандиру

Миниатюрная рыбка из Амазонки известна пугающими историями о проникновении в уретру человека. Подобные случаи крайне редки и во многом мифологизированы, но сама мысль об этом сделала кандиру одной из самых страшных речных рыб.

Электрический угорь

Обитатель Южной Америки способен вырабатывать электрический разряд, достигающий уровня, смертельного для человека. В воде это особенно опасно, так как удар может вызвать потерю сознания и утопление.

Барракуда

Стремительный хищник, развивающий скорость до 58 км/ч. Обладает острыми зубами и может ошибочно принять дайвера за рыбу. Нападения редки, но зафиксированы случаи с летальным исходом.

Пиранья

Рыба с пугающей репутацией и самыми сильными челюстями среди пресноводных видов. В реальности нападения на людей случаются редко. Обычно пиранья кусает только в том случае, если человек потревожил её гнездо. Хотя легенды о стаях кровожадных рыб преувеличены, их зубы способны легко откусить палец.

Большинство "опасных рыб" не настроены агрессивно к людям. Их стратегия — защита или охота на мелкую добычу. Человек становится жертвой чаще всего случайно, из-за неосторожности или невнимательности. Главный вывод: уважайте океан и его обитателей, и вероятность опасной встречи снизится до минимума.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче
Громкая работа вентилятора печки может быть связана с забитым фильтром
Регионы Китая Нинся, Юньнань и Шаньдун стали центрами виноделия Азии
Каменная рыба, мурена и акула: рыбы которые чаще всего травмируют людей
Быстрая ходьба положительно влияет на продолжительность жизни
Французский тост готовят из черствого хлеба, пропитанного яично-молочной смесью
Скрытый душ и унитазы с инсталляцией упрощают ремонт и экономят место в ванной
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Стразы, глиттер и блестящий декор утратили популярность в маникюре 2025 года
Возлюбленный дочери Успенской Никита Плотников судим за долги по ремонту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.