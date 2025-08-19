Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признанный лучшим за всю историю кинематографа фильм возвращается в стриминг
Трихолог: головной убор помогает предотвратить выпадение волос
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Кардиолог Мамедов предупредил о смертельной опасности самолечения гипертонии
Yle: в финском городе крупная авария оставила 19 000 жителей без света
Роза Сябитова предупредила мужчин о типах женщин, которых не стоит брать в жены
Башня аспургиан в Абрау-Дюрсо: археологи обеспокоены сохранностью находки
Сохо Лондона: мифы, реальность и ночная жизнь причудливого района
Избавиться от пауков в доме помогут цитрусовые корки

Самые романтичные птицы планеты: как пингвины делают предложение камешком

Пингвины развивают скорость до 36 км/ч под водой — данные орнитологов
2:12
Зоосфера

Кажется, что пингвины — это просто неуклюжие создания на льду, которые смешно падают и ковыляют по снегу. Но за этой картинкой скрывается целый мир удивительных привычек, традиций и особенностей. Пингвины — настоящие мастера выживания, и каждая их черта заслуживает внимания.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Кто они такие на самом деле

Пингвины — нелетающие птицы семейства Spheniscidae. Их можно встретить в разных уголках Южного полушария — от ледяной Антарктиды до тёплых Галапагосских островов. Эти птицы удивительно разнообразны: одни предпочитают суровые холода, другие отлично чувствуют себя под палящим солнцем.

Не умеют летать, но плавают как рыбы

Крылья пингвинов превратились в настоящие ласты. Под водой они развивают скорость до 36 км/ч, что делает их прирождёнными охотниками. Рыба, кальмары и криль — их привычный рацион, и в погоне за добычей они словно превращаются в торпеды.

Любовь в стиле пингвинов

У этих птиц есть собственные романтические ритуалы. Папуанские пингвины, например, дарят самкам камешки. Камень выбирается тщательно — это своеобразное "кольцо" в птичьем мире. И если самка принимает подарок, значит, союз будет крепким.

Верность на всю жизнь

Многие пингвины моногамны. Они создают пары, которые остаются вместе годами. Императорские пингвины особенно известны этим: они вдвоём высиживают яйцо, меняясь на посту в условиях сильных метелей.

Их можно услышать издалека

Громкие крики пингвинов не спутать ни с чем. Так они ищут своих партнёров, защищают территорию и общаются с птенцами. Более того, у каждого пингвина есть что-то вроде "имени" — особый звук, по которому его узнают близкие.

Строение тела — идеальная машина для воды

Обтекаемая форма, плотные перья, сильные мышцы — всё это создано для подводной жизни. В воздух они подняться не могут, зато в воде их движения напоминают полёт.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Башня аспургиан в Абрау-Дюрсо: археологи обеспокоены сохранностью находки
Сохо Лондона: мифы, реальность и ночная жизнь причудливого района
Избавиться от пауков в доме помогут цитрусовые корки
Пингвины развивают скорость до 36 км/ч под водой — данные орнитологов
Утренняя зарядка помогает ускорить метаболизм и снизить вес — фитнес-эксперта Ирины Ротач
Диетолог Мансурова: яблоки полезно есть с кожурой, а манго лучше чистить
5 секретов идеальных кабачков: добавьте чеснок, сметану или оливковое масло для потрясающего вкуса
Скандал на концерте Akon в Сочи: рэпер оседлал удивлённого охранника
Ламинирование волос в домашних условиях: секреты, которые помогут приблизиться к салонному эффекту
Подрядчик требует с Альтова 12,8 млн рублей за реконструкцию Лиговских бань
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.