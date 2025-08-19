Самые романтичные птицы планеты: как пингвины делают предложение камешком

Пингвины развивают скорость до 36 км/ч под водой — данные орнитологов

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что пингвины — это просто неуклюжие создания на льду, которые смешно падают и ковыляют по снегу. Но за этой картинкой скрывается целый мир удивительных привычек, традиций и особенностей. Пингвины — настоящие мастера выживания, и каждая их черта заслуживает внимания.

Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Императорские пингвины

Кто они такие на самом деле

Пингвины — нелетающие птицы семейства Spheniscidae. Их можно встретить в разных уголках Южного полушария — от ледяной Антарктиды до тёплых Галапагосских островов. Эти птицы удивительно разнообразны: одни предпочитают суровые холода, другие отлично чувствуют себя под палящим солнцем.

Не умеют летать, но плавают как рыбы

Крылья пингвинов превратились в настоящие ласты. Под водой они развивают скорость до 36 км/ч, что делает их прирождёнными охотниками. Рыба, кальмары и криль — их привычный рацион, и в погоне за добычей они словно превращаются в торпеды.

Любовь в стиле пингвинов

У этих птиц есть собственные романтические ритуалы. Папуанские пингвины, например, дарят самкам камешки. Камень выбирается тщательно — это своеобразное "кольцо" в птичьем мире. И если самка принимает подарок, значит, союз будет крепким.

Верность на всю жизнь

Многие пингвины моногамны. Они создают пары, которые остаются вместе годами. Императорские пингвины особенно известны этим: они вдвоём высиживают яйцо, меняясь на посту в условиях сильных метелей.

Их можно услышать издалека

Громкие крики пингвинов не спутать ни с чем. Так они ищут своих партнёров, защищают территорию и общаются с птенцами. Более того, у каждого пингвина есть что-то вроде "имени" — особый звук, по которому его узнают близкие.

Строение тела — идеальная машина для воды

Обтекаемая форма, плотные перья, сильные мышцы — всё это создано для подводной жизни. В воздух они подняться не могут, зато в воде их движения напоминают полёт.

Уточнения

Пингви́новые или пингви́ны (лат. Spheniscidae) — семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

