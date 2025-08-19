Мал золотник, да грозный: зачем вывели самых маленьких собак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миниатюрные породы собак изначально выводились для охоты на крыс
1:36
Зоосфера

Сегодня миниатюрные собаки чаще всего ассоциируются с диванными питомцами и милыми спутниками для прогулок. Но их история куда более суровая и удивительная.

Маленькая собака рычит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая собака рычит

Ещё в Средневековье этих маленьких псов уважали и крестьяне, и знатные особы. Они не были святыми, но получали почёт за свои умения. Их воспевали, ими гордились — и не зря.

Настоящие охотники

Несмотря на свои размеры, чихуахуа, йоркширские терьеры и другие миниатюрные собаки создавались вовсе не ради забавы. Их предназначение было практичным и крайне полезным — они помогали в охоте.

Но объектом охоты становились не зайцы или лисы, а крысы. Маленькие собаки обладали невероятной энергией и настойчивостью. Благодаря этим качествам у грызунов почти не оставалось шансов на спасение.

Секрет их характера

Агрессивность, упорство и неуёмная активность — всё это делало крошечных питомцев грозой подземных и надземных вредителей. Для сельских жителей такие качества были настоящим спасением.

Из охотников в компаньоны

Со временем истинное предназначение миниатюрных собак было забыто. Мир изменился, а вместе с ним и роль этих животных. Сегодня они чаще всего становятся верными спутниками, любимцами семей и настоящими "сердцами дома".

И всё же в их жилах до сих пор течёт кровь охотников, готовых броситься в бой ради хозяина.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
