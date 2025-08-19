Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Джеймс Итальяно: скука и усталость чаще всего мешают продолжать тренировки
Миниатюрные породы собак изначально выводились для охоты на крыс
Врачи предупреждают: кардио повышает уровень кортизола и тормозит жиросжигание
Нуси-Иранжа: удивительный остров черепах и идеальное место для снорклинга
Сантехники предостерегают от использования таблеток для чистки бачка унитаза
Австралийский сёрфер выжил после атаки большой белой акулы
K-Beauty для волос: ритуалы, которые делают локоны сильными, блестящими и здоровыми
Эндокринолог советует есть сельдь, треску, скумбрию и горбушу
Рецепт салата с жареными помидорами: простой способ раскрыть вкус лета — пошагово

Эти 5 пород собак обожают детей и становятся лучшими няньками

Корги, пудель и шелти названы лучшими породами собак для семей с детьми
1:34
Зоосфера

Многие родители переживают: можно ли заводить собаку, если в доме есть маленький ребёнок? Опасения понятны, но правильный выбор породы снимает большинство рисков. Есть собаки, которые славятся добродушием, послушанием и любовью к детям.

Пудель
Фото: commons.wikimedia.org by Misty721, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пудель

1. Вельш-корги пемброк

Энергичный, умный и дружелюбный пёс. Корги обожают игры и легко находят общий язык с детьми. Они быстро учатся командам и готовы часами составлять компанию в активных забавах.

2. Шелти (шетландская овчарка)

Миниатюрная "родственница" колли. Очень ласковая и умная собака, прекрасно чувствует настроение ребёнка. Шелти преданы семье и отлично поддаются дрессировке.

3. Пудель

Пудели — не только эффектные, но и невероятно умные собаки. Они отличаются покладистым характером, обожают общение и легко находят общий язык с детьми. При этом почти не линяют, что удобно для содержания в доме.

4. Брюссельский гриффон

Компактная собака с живым характером и чувством юмора. Гриффоны обожают быть в центре внимания, любят играть и становятся настоящими друзьями для малышей.

5. Кавалер-кинг-чарльз спаниель

Настоящий аристократ с мягким характером. Эти собаки очень привязаны к людям, обожают ласку и терпеливо относятся к детям. Отличный выбор для спокойной и дружной семьи.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Туризм
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане Аудио 
Трамп остановил встречу в Белом доме ради Путина
Мир. Новости мира
Трамп остановил встречу в Белом доме ради Путина Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Доктор Джеймс Итальяно: скука и усталость чаще всего мешают продолжать тренировки
Миниатюрные породы собак изначально выводились для охоты на крыс
Врачи предупреждают: кардио повышает уровень кортизола и тормозит жиросжигание
Нуси-Иранжа: удивительный остров черепах и идеальное место для снорклинга
Сантехники предостерегают от использования таблеток для чистки бачка унитаза
Австралийский сёрфер выжил после атаки большой белой акулы
K-Beauty для волос: ритуалы, которые делают локоны сильными, блестящими и здоровыми
Эндокринолог советует есть сельдь, треску, скумбрию и горбушу
Рецепт салата с жареными помидорами: простой способ раскрыть вкус лета — пошагово
Кортни Кокс опубликовала совместное фото с коллегой и подругой Дженнифер Энистон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.