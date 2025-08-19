Эти 5 пород собак обожают детей и становятся лучшими няньками

Многие родители переживают: можно ли заводить собаку, если в доме есть маленький ребёнок? Опасения понятны, но правильный выбор породы снимает большинство рисков. Есть собаки, которые славятся добродушием, послушанием и любовью к детям.
Энергичный, умный и дружелюбный пёс. Корги обожают игры и легко находят общий язык с детьми. Они быстро учатся командам и готовы часами составлять компанию в активных забавах.
Миниатюрная "родственница" колли. Очень ласковая и умная собака, прекрасно чувствует настроение ребёнка. Шелти преданы семье и отлично поддаются дрессировке.
Пудели — не только эффектные, но и невероятно умные собаки. Они отличаются покладистым характером, обожают общение и легко находят общий язык с детьми. При этом почти не линяют, что удобно для содержания в доме.
Компактная собака с живым характером и чувством юмора. Гриффоны обожают быть в центре внимания, любят играть и становятся настоящими друзьями для малышей.
Настоящий аристократ с мягким характером. Эти собаки очень привязаны к людям, обожают ласку и терпеливо относятся к детям. Отличный выбор для спокойной и дружной семьи.
