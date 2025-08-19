Эти 5 пород собак обожают детей и становятся лучшими няньками

Корги, пудель и шелти названы лучшими породами собак для семей с детьми

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие родители переживают: можно ли заводить собаку, если в доме есть маленький ребёнок? Опасения понятны, но правильный выбор породы снимает большинство рисков. Есть собаки, которые славятся добродушием, послушанием и любовью к детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Misty721, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пудель

1. Вельш-корги пемброк

Энергичный, умный и дружелюбный пёс. Корги обожают игры и легко находят общий язык с детьми. Они быстро учатся командам и готовы часами составлять компанию в активных забавах.

2. Шелти (шетландская овчарка)

Миниатюрная "родственница" колли. Очень ласковая и умная собака, прекрасно чувствует настроение ребёнка. Шелти преданы семье и отлично поддаются дрессировке.

3. Пудель

Пудели — не только эффектные, но и невероятно умные собаки. Они отличаются покладистым характером, обожают общение и легко находят общий язык с детьми. При этом почти не линяют, что удобно для содержания в доме.

4. Брюссельский гриффон

Компактная собака с живым характером и чувством юмора. Гриффоны обожают быть в центре внимания, любят играть и становятся настоящими друзьями для малышей.

5. Кавалер-кинг-чарльз спаниель

Настоящий аристократ с мягким характером. Эти собаки очень привязаны к людям, обожают ласку и терпеливо относятся к детям. Отличный выбор для спокойной и дружной семьи.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



