Как заставить кошку забыть про диван и полюбить когтеточку

Кошачьи когти — природный инструмент, а мебель в квартире для питомца выглядит как удобный "тренажёр". Но если действовать правильно, можно спасти диван и приучить животное использовать когтеточку.
Ставьте когтеточку там, где кошка уже любит точить когти. Если убрать её далеко, питомец может проигнорировать новинку.
Обработайте поверхность когтеточки сухой мятой или спреем. Аромат привлечёт внимание и вызовет желание "проверить" предмет.
Аккуратно возьмите кошку за лапы и сделайте несколько движений по поверхности когтеточки. Это связывает новый объект с естественным инстинктом.
Каждый раз, когда питомец использует когтеточку, хвалите его и угощайте вкусняшкой. Положительное подкрепление закрепляет привычку.
Спокойно перенесите её к когтеточке и покажите, где можно точить когти. Делайте это без раздражения — стресс только усугубит проблему.
Не все кошки любят одинаковые когтеточки. Вертикальные столбики, коврики на полу или наклонные доски — попробуйте разные формы в разных комнатах.
Когтеточка должна быть крепкой и высокой. Если она шатается, кошка может отказаться от использования.
Подвесьте игрушку, обновите запах кошачьей мяты — мелкие изменения поддерживают интерес.
Приучение может занять от пары дней до нескольких недель. Главное — постоянство и спокойствие хозяина.
Пока кошка привыкает, можно временно накрыть диван или кресло тканью или плёнкой. Резких отпугивающих запахов лучше избегать — они часто пугают питомца.
Когтето́чка — деревянный столбик, доска или более сложная поверхность, обитая грубым материалом, которую устанавливают владельцы кошек, чтобы питомцы могли их царапать и таким образом точить свои когти.
