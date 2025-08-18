Как заставить кошку забыть про диван и полюбить когтеточку

Кошачья мята и поощрение лакомством ускоряют привыкание питомца к когтеточке

Кошачьи когти — природный инструмент, а мебель в квартире для питомца выглядит как удобный "тренажёр". Но если действовать правильно, можно спасти диван и приучить животное использовать когтеточку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мяукающая кошка

1. Правильное место

Ставьте когтеточку там, где кошка уже любит точить когти. Если убрать её далеко, питомец может проигнорировать новинку.

2. Кошачья мята

Обработайте поверхность когтеточки сухой мятой или спреем. Аромат привлечёт внимание и вызовет желание "проверить" предмет.

3. Демонстрация лапками

Аккуратно возьмите кошку за лапы и сделайте несколько движений по поверхности когтеточки. Это связывает новый объект с естественным инстинктом.

4. Похвала и лакомство

Каждый раз, когда питомец использует когтеточку, хвалите его и угощайте вкусняшкой. Положительное подкрепление закрепляет привычку.

5. Если кошка драпает мебель

Спокойно перенесите её к когтеточке и покажите, где можно точить когти. Делайте это без раздражения — стресс только усугубит проблему.

6. Несколько вариантов

Не все кошки любят одинаковые когтеточки. Вертикальные столбики, коврики на полу или наклонные доски — попробуйте разные формы в разных комнатах.

7. Устойчивость конструкции

Когтеточка должна быть крепкой и высокой. Если она шатается, кошка может отказаться от использования.

8. Новизна и интерес

Подвесьте игрушку, обновите запах кошачьей мяты — мелкие изменения поддерживают интерес.

9. Терпение и последовательность

Приучение может занять от пары дней до нескольких недель. Главное — постоянство и спокойствие хозяина.

10. Защита мебели

Пока кошка привыкает, можно временно накрыть диван или кресло тканью или плёнкой. Резких отпугивающих запахов лучше избегать — они часто пугают питомца.

Уточнения

Когтето́чка — деревянный столбик, доска или более сложная поверхность, обитая грубым материалом, которую устанавливают владельцы кошек, чтобы питомцы могли их царапать и таким образом точить свои когти.

