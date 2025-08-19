Питомец ест медленно, не нервничает и не лезет под ноги: всё дело в одном лайфхаке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:49
Зоосфера

Если у вас есть собака или кошка, вы точно знаете, как важно не только накормить питомца, но и занять его, успокоить и просто порадовать. Один из интересных и эффективных способов сделать это — использовать силиконовые коврики для облизывания. Эти простые, но продуманные аксессуары с рельефной поверхностью помогают превратить обычный прием пищи в увлекательное и полезное занятие. Ниже — все главные преимущества таких ковриков.

Собака слизывает еду с коврика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака слизывает еду с коврика

Умственная стимуляция

Домашние животные, как и люди, нуждаются в регулярной умственной нагрузке. Когда собакам или кошкам скучно, они могут начать вести себя разрушительно — жевать мебель, царапать стены или громко лаять. Силиконовый коврик для еды превращает кормление в задачу, требующую сосредоточенности и внимания. Это помогает «переключить» животное и направить его энергию в мирное русло.

Снятие тревоги и успокаивающий эффект

Процесс облизывания действует на животных как успокоительное. Исследования подтверждают: это снижает уровень стресса и тревожности. Особенно полезен коврик для собак, страдающих от разлуки с хозяином, или для кошек, нервничающих при громких звуках. Облизывание запускает выработку эндорфинов — гормонов счастья, что помогает питомцу расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

Замедление приема пищи

Если ваш питомец ест слишком быстро — это повод задуматься. Быстрый прием пищи может привести к проблемам с пищеварением и даже к удушью. Коврик для облизывания решает эту проблему: чтобы добраться до еды, собаке или кошке приходится постараться, облизывая коврик. Это естественным образом замедляет процесс кормления и способствует лучшему перевариванию.

Развлечение и отвлечение

Коврик для лизания — это не только про еду. Это способ занять питомца, когда вам нужно сосредоточиться на чем-то важном: готовке, онлайн-встрече или уборке. Также это отличный помощник во время груминга — например, при стрижке когтей или купании. Коврик отвлекает внимание и снижает стресс.

Идеален для дрессировки

Такой коврик можно использовать как инструмент для поощрения позитивного поведения. Например, давать на нем лакомства в процессе дрессировки. Главное — не оставлять коврик без присмотра и убирать его, как только питомец закончил.

Легкость в уходе

Силиконовые коврики не только полезны, но и удобны. Они долговечны, легко моются водой и подходят для посудомоечной машины. Кроме того, они не содержат BPA, а значит — полностью безопасны для животных.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
