Хитрый тест от кошки: 5 сигналов, что вы для нее не просто сосед по квартире

Кошки показывают привязанность к хозяину через поведение — бегут к нему, ласкаются, дарят добычу. О том, как понять, любит ли кошка хозяина, Pravda.Ru рассказала зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина.
Базаркина пояснила, что кошки остро реагируют на возвращение владельца домой. Они бегут к двери, приветствуют его и стараются быть рядом.
"При малейшем звуке, что к порогу подходит владелец, они срочно бегут", — сказала специалист.
По словам эксперта, питомцы могут выражать радость и ласку через активное физическое взаимодействие.
"Они бегут, хвост трубой. Начинают тереться у ног хозяина, они еще подпрыгивают, чтобы повыше потереться", — отметила Базаркина.
Также кошки могут следовать за человеком по дому, проситься на руки или даже приносить "подарки".
"Могут мышку принести, свою добычу, это как подарок хозяину", — подчеркнула специалист.
По ее словам, ласка и контакт для кошек — естественная форма общения.
"Это привязанность, это желание пообщаться с контактом, в природе, то они как бы все друг с другом общаются, контактируют. Им это необходимо", — добавила Базаркина
