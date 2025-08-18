Хитрый тест от кошки: 5 сигналов, что вы для нее не просто сосед по квартире

Зооинженер рассказала, как понять, что кошка любит хозяина

Зоосфера Кошки

Кошки показывают привязанность к хозяину через поведение — бегут к нему, ласкаются, дарят добычу. О том, как понять, любит ли кошка хозяина, Pravda.Ru рассказала зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина.

Фото: Марк Ульянов Шотландская прямоухая кошка

Базаркина пояснила, что кошки остро реагируют на возвращение владельца домой. Они бегут к двери, приветствуют его и стараются быть рядом.

"При малейшем звуке, что к порогу подходит владелец, они срочно бегут", — сказала специалист.

По словам эксперта, питомцы могут выражать радость и ласку через активное физическое взаимодействие.

"Они бегут, хвост трубой. Начинают тереться у ног хозяина, они еще подпрыгивают, чтобы повыше потереться", — отметила Базаркина.

Также кошки могут следовать за человеком по дому, проситься на руки или даже приносить "подарки".

"Могут мышку принести, свою добычу, это как подарок хозяину", — подчеркнула специалист.

По ее словам, ласка и контакт для кошек — естественная форма общения.