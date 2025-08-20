Любовь обернулась мучением: почему популярные собаки умирают раньше

Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров

Морщинистые мордочки мопсов, бульдогов и ши-тцу кажутся невероятно милыми. Но за их внешностью скрывается цена, которую животные платят за человеческую моду.

Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мопс

Цена очарования

Брахицефальные породы (собаки с плоской мордой) страдают от тяжёлых патологий:

проблемы с дыханием — жарким летом мопсы могут падать в обморок, не справляясь с перегревом;

хронические воспаления глаз и кожи — складки на морде становятся источником постоянных инфекций;

репродуктивные трудности — многие бульдоги не способны родить щенков без кесарева сечения.

Красота в данном случае оборачивается постоянной болью и риском для жизни.

Если собака уже дома

Полностью избавить питомца от проблем невозможно, но снизить риски реально:

следить за весом — каждая лишняя сотня граммов нагружает сердце и дыхательную систему;

избегать жары и прогулок под солнцем, использовать охлаждающие коврики;

ежедневно протирать складки хлоргексидином;

подбирать мягкие шлейки-жилетки вместо поводков, давящих на горло.

Регулярные визиты к ветеринару, правильное питание и умеренные нагрузки продлевают жизнь, но не избавляют от врождённых патологий.

Почему такие породы до сих пор существуют

Ответ прост: спрос рождает предложение. Многие покупатели не знают о проблемах или надеются, что "их собака будет исключением". Но реальность показывает обратное: даже при идеальном уходе продолжительность жизни брахицефалов ниже средней, а качество — хуже.

Финансовая сторона

Владение такой собакой — это не только любовь, но и серьёзные расходы.

операции по расширению ноздрей,

удаление лишних складок,

лечение глаз и дыхательных путей.

Каждая из этих процедур может стоить десятки тысяч рублей.

Выбор с ответственностью

Заводя собаку, важно помнить: любовь — это не только умиление, но и забота. Иногда лучший способ помочь — отказаться от покупки модной породы и дать шанс метису или собаке из приюта. Настоящая привязанность не измеряется формой морды.

Уточнения

Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.



