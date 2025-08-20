Любовь обернулась мучением: почему популярные собаки умирают раньше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Зоосфера

Морщинистые мордочки мопсов, бульдогов и ши-тцу кажутся невероятно милыми. Но за их внешностью скрывается цена, которую животные платят за человеческую моду.

Мопс
Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мопс

Цена очарования

Брахицефальные породы (собаки с плоской мордой) страдают от тяжёлых патологий:

  • проблемы с дыханием — жарким летом мопсы могут падать в обморок, не справляясь с перегревом;

  • хронические воспаления глаз и кожи — складки на морде становятся источником постоянных инфекций;

  • репродуктивные трудности — многие бульдоги не способны родить щенков без кесарева сечения.

Красота в данном случае оборачивается постоянной болью и риском для жизни.

Если собака уже дома

Полностью избавить питомца от проблем невозможно, но снизить риски реально:

  • следить за весом — каждая лишняя сотня граммов нагружает сердце и дыхательную систему;

  • избегать жары и прогулок под солнцем, использовать охлаждающие коврики;

  • ежедневно протирать складки хлоргексидином;

  • подбирать мягкие шлейки-жилетки вместо поводков, давящих на горло.

Регулярные визиты к ветеринару, правильное питание и умеренные нагрузки продлевают жизнь, но не избавляют от врождённых патологий.

Почему такие породы до сих пор существуют

Ответ прост: спрос рождает предложение. Многие покупатели не знают о проблемах или надеются, что "их собака будет исключением". Но реальность показывает обратное: даже при идеальном уходе продолжительность жизни брахицефалов ниже средней, а качество — хуже.

Финансовая сторона

Владение такой собакой — это не только любовь, но и серьёзные расходы.

  • операции по расширению ноздрей,

  • удаление лишних складок,

  • лечение глаз и дыхательных путей.

Каждая из этих процедур может стоить десятки тысяч рублей.

Выбор с ответственностью

Заводя собаку, важно помнить: любовь — это не только умиление, но и забота. Иногда лучший способ помочь — отказаться от покупки модной породы и дать шанс метису или собаке из приюта. Настоящая привязанность не измеряется формой морды.

Уточнения

Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушкова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
