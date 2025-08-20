Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вероника Степанова предрекла Полине Дибровой невесёлую жизнь с семью чужими детьми
Калибровочные кривые по годичным кольцам деревьев повышают точность радиоуглеродного анализа
Инженеры: включённый кондиционер при глушении двигателя ускоряет износ системы
Запасы сырой нефти в США резко упали на 2,4 млн баррелей — мнение экспертов
Наклон картины на 5–10 градусов улучшает восприятие цвета и деталей изображения
Освежающий хванчхэ: готовим дома корейский напиток с арбузом, клубникой и нектаринами
Екатерина Гордон заявила о постановочном характере развода Дибровых
Особенности эксплуатации автомобилей с вариатором в России
Нацбанк Украины заявил о невозможности оплатить пакет оружия США за $90 млрд

Нужно ли выводить собаку под дождь: правда, которую забывают хозяева

Отказ от выгула в дождь может вызвать стресс и деструктивное поведение у собаки
1:52
Зоосфера

Хозяин смотрит на серое небо, собака настойчиво тычет носом в поводок. Дождь стучит по окнам, но вопрос остаётся прежним: выходить или остаться дома?

Собака купается в фонтане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака купается в фонтане

Почему прогулка важна

Отказ от выгула негативно отражается на питомце. Прогулка для собаки — не прихоть, а жизненная необходимость.

  • Физическая активность поддерживает здоровье и хорошую форму.

  • Эмоциональная разрядка предотвращает тревожность и деструктивное поведение.
    Без выхода на улицу энергия накапливается, и тогда от мебели или обуви хозяина могут остаться лишь воспоминания.

Дождь — не повод отменять выгул

Многие собаки с радостью бегут на улицу даже в непогоду. Особенно это касается активных и рабочих пород. Их энтузиазм нередко "заражает" и хозяина.

Однако важно учитывать ситуацию:

  • сильный ливень, гроза или мороз — повод ограничить время на улице;

  • умеренный дождь обычно безопасен для здоровых взрослых собак.

Экипировка для прогулки

Чтобы дождь не превратил прогулку в испытание, стоит подготовиться:

  • для собаки: непромокаемый комбинезон защитит от холода и грязи;

  • для хозяина: дождевик и удобная обувь помогут гулять дольше и комфортнее.

Уход после возвращения

  • Лапы и живот нужно тщательно вытереть полотенцем.

  • Пространство между пальцами важно очистить от влаги и грязи.

  • Если шерсть сильно промокла, её лучше высушить феном на щадящей температуре. Это убережёт от простуды и дискомфорта.

Особые случаи

  • Щенки, пожилые животные и питомцы с хроническими болезнями чувствительнее к промоканию. Для них подходят короткие выходы "по делу" или использование домашних пелёнок.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Екатерина Гордон заявила о постановочном характере развода Дибровых
Особенности эксплуатации автомобилей с вариатором в России
Нацбанк Украины заявил о невозможности оплатить пакет оружия США за $90 млрд
В Италии снова открыли знаменитую тропу любви
Опасные ингредиенты в лаке для ногтей, которые вызывают гормональные нарушения
Кэтрин Белл: почти каждое глубоководное погружение приносит новые виды
Тренер по силовой подготовке назвал вис на перекладине лучшим упражнением на пресс
Руколу, шпинат и укроп высевают в августе для сбора зелени осенью — совет агрономов
Виктория Боня заявила, что её обидчики могут закончить как Лена Миро
Чай с мятой расширяет сосуды и улучшает сон — рекомендация диетолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.