Нужно ли выводить собаку под дождь: правда, которую забывают хозяева

Хозяин смотрит на серое небо, собака настойчиво тычет носом в поводок. Дождь стучит по окнам, но вопрос остаётся прежним: выходить или остаться дома?
Отказ от выгула негативно отражается на питомце. Прогулка для собаки — не прихоть, а жизненная необходимость.
Физическая активность поддерживает здоровье и хорошую форму.
Эмоциональная разрядка предотвращает тревожность и деструктивное поведение.
Без выхода на улицу энергия накапливается, и тогда от мебели или обуви хозяина могут остаться лишь воспоминания.
Многие собаки с радостью бегут на улицу даже в непогоду. Особенно это касается активных и рабочих пород. Их энтузиазм нередко "заражает" и хозяина.
Однако важно учитывать ситуацию:
сильный ливень, гроза или мороз — повод ограничить время на улице;
умеренный дождь обычно безопасен для здоровых взрослых собак.
Чтобы дождь не превратил прогулку в испытание, стоит подготовиться:
для собаки: непромокаемый комбинезон защитит от холода и грязи;
для хозяина: дождевик и удобная обувь помогут гулять дольше и комфортнее.
Лапы и живот нужно тщательно вытереть полотенцем.
Пространство между пальцами важно очистить от влаги и грязи.
Если шерсть сильно промокла, её лучше высушить феном на щадящей температуре. Это убережёт от простуды и дискомфорта.
Щенки, пожилые животные и питомцы с хроническими болезнями чувствительнее к промоканию. Для них подходят короткие выходы "по делу" или использование домашних пелёнок.
