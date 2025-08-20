Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гимнастика развивает координацию и гибкость у детей с 6 лет
Домашний арбузный сок с лимонным соком и сахаром
Ирина Нельсон заявила: для завершения СВО нужно, чтобы в сердцах была любовь
Недосып, курение и избыток сахара названы факторами раннего старения
Shot: в Москве врачи спасли отца главкома ВСУ Александра Сырского с заболеванием мозга
Учёные нашли рекордно древнюю галактику MoM-z14 со светом 13,5 млрд лет
Александр Врублевский: кошки могут быть переносчиками бешенства
Тренеры отмечают: на спринте бегают на носках, на марафоне чаще с пятки
В России предложили внедрить автоматические штрафы за превышение выбросов автомобилей

Есть ли у животных Душа? Факты и наблюдения, которые меняют взгляд на природу

Учёные отмечают, что животные ощущают любовь и страдания не менее остро, чем люди
3:31
Зоосфера

Вопрос о том, обладают ли животные Душой, остаётся открытым, но многие наблюдения позволяют говорить о том, что их внутренний мир гораздо глубже, чем принято считать.

Дрессировка кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дрессировка кошки

Душа и энергетическое строение

У животных присутствует духовное начало, которое по сути не отличается от человеческого. Разница заключается в энергетическом строении. У них в полной мере развиты только эфирное и астральное тела. Эфирное выступает посредником между физическим и астральным уровнями, а астральное отвечает за эмоции и чувства. Более высокие тонкие тела у животных находятся в зачаточном состоянии и практически не функционируют.

Именно поэтому абстрактное мышление, философия и сложные рассуждения им недоступны. Но эмоциональная сфера у них развита достаточно ярко, что особенно заметно у высокоорганизованных видов.

Восприятие мира

Животные воспринимают мир иначе, чем человек.

  • Логическое мышление у них отсутствует, но связь с тонкими уровнями работает лучше.

  • Сознание не ограничено привычными рамками "возможно — невозможно", поэтому предчувствия и ощущение невидимого для людей мира у них развиты сильнее.

  • Благодаря астральному телу животные способны чувствовать эмоции и мгновенно считывать состояние друг друга или человека.

Мышление у них образное и простое, но при этом эмоционально окрашенное. Желание становится основной движущей силой мыслительного процесса. Сознание концентрируется на одной идее, вытесняя всё остальное, что делает их восприятие настоящего момента особенно острым.

Ощущение времени

Время для животных течёт иначе. Их память построена на ассоциациях, поэтому возраст и осознание жизни в целом не ощущаются так, как у людей. Однако в яркие моменты, как положительные, так и отрицательные, сознание становится более активным. Тогда время воспринимается замедленно, а событие отпечатывается особенно чётко.

Привязанность и любовь

Эмоциональная связь животных с человеком проявляется по-разному.

  • У собак чувства просты, но чрезвычайно ярки, выражаются в радости и восторге.

  • У кошек привязанность связана с восприятием энергии: они стремятся к людям, чья энергетика им приятна.

  • У лошадей доверие формируется медленно, но после установления контакта они способны тонко улавливать настроение человека.

Все животные чувствуют отношение к ним и реагируют на него напрямую, минуя слова.

Страдания и эмоции

Наиболее тяжёлым для животных является физический дискомфорт — боль, голод, холод. Но и эмоциональные переживания, например разлука с хозяином, вызывают сильный стресс. Такие состояния захватывают сознание полностью, вытесняя все остальные ощущения.

Общение

Животные обмениваются информацией не только с помощью звуков и жестов, но и через эмоциональную и энергетическую связь. В стае сигнал распространяется мгновенно: страх, тревога или возбуждение ощущают все её участники. Домашние питомцы также быстро улавливают состояние друг друга и человека.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека
Наука и техника
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека Аудио 
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Авто
В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Россия не вступится: США нацелились на военную интервенцию в Венесуэлу
Последние материалы
Адам Скотт едва не ушёл из актёрской профессии из-за неудачи на кастинге
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Домашняя пицца с маринованными огурцами и копчёной колбасой
Новостройки в России: названы регионы с минимальными ценами
Упражнения для осиной талии — 6 лучших техник
Нидерланды продолжат вводить новые санкции против России — премьер-министр Дик Схоф
Брэд Питт превращает новый дом в Голливудских холмах в крепость
Бананы с арахисовой пастой дают прилив сил — гастроэнтеролог Вялов
Астрономы: статистика указывает на вероятность жизни вне Земли
Ведомости: Бастрыкин рассматривается как кандидат на пост председателя Верховного суда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.