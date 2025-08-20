Есть ли у животных Душа? Факты и наблюдения, которые меняют взгляд на природу

Учёные отмечают, что животные ощущают любовь и страдания не менее остро, чем люди

3:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вопрос о том, обладают ли животные Душой, остаётся открытым, но многие наблюдения позволяют говорить о том, что их внутренний мир гораздо глубже, чем принято считать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дрессировка кошки

Душа и энергетическое строение

У животных присутствует духовное начало, которое по сути не отличается от человеческого. Разница заключается в энергетическом строении. У них в полной мере развиты только эфирное и астральное тела. Эфирное выступает посредником между физическим и астральным уровнями, а астральное отвечает за эмоции и чувства. Более высокие тонкие тела у животных находятся в зачаточном состоянии и практически не функционируют.

Именно поэтому абстрактное мышление, философия и сложные рассуждения им недоступны. Но эмоциональная сфера у них развита достаточно ярко, что особенно заметно у высокоорганизованных видов.

Восприятие мира

Животные воспринимают мир иначе, чем человек.

Логическое мышление у них отсутствует, но связь с тонкими уровнями работает лучше.

Сознание не ограничено привычными рамками "возможно — невозможно", поэтому предчувствия и ощущение невидимого для людей мира у них развиты сильнее.

Благодаря астральному телу животные способны чувствовать эмоции и мгновенно считывать состояние друг друга или человека.

Мышление у них образное и простое, но при этом эмоционально окрашенное. Желание становится основной движущей силой мыслительного процесса. Сознание концентрируется на одной идее, вытесняя всё остальное, что делает их восприятие настоящего момента особенно острым.

Ощущение времени

Время для животных течёт иначе. Их память построена на ассоциациях, поэтому возраст и осознание жизни в целом не ощущаются так, как у людей. Однако в яркие моменты, как положительные, так и отрицательные, сознание становится более активным. Тогда время воспринимается замедленно, а событие отпечатывается особенно чётко.

Привязанность и любовь

Эмоциональная связь животных с человеком проявляется по-разному.

У собак чувства просты, но чрезвычайно ярки, выражаются в радости и восторге.

У кошек привязанность связана с восприятием энергии: они стремятся к людям, чья энергетика им приятна.

У лошадей доверие формируется медленно, но после установления контакта они способны тонко улавливать настроение человека.

Все животные чувствуют отношение к ним и реагируют на него напрямую, минуя слова.

Страдания и эмоции

Наиболее тяжёлым для животных является физический дискомфорт — боль, голод, холод. Но и эмоциональные переживания, например разлука с хозяином, вызывают сильный стресс. Такие состояния захватывают сознание полностью, вытесняя все остальные ощущения.

Общение

Животные обмениваются информацией не только с помощью звуков и жестов, но и через эмоциональную и энергетическую связь. В стае сигнал распространяется мгновенно: страх, тревога или возбуждение ощущают все её участники. Домашние питомцы также быстро улавливают состояние друг друга и человека.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

