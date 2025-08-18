Зелёный оазис или минное поле: эти комнатные растения — тихие убийцы кошек

Многие думают, что кошки прекрасно знают, какую траву можно грызть, а к какой лучше не прикасаться. Увы, это миф. В наших домах полно красивых растений, которые привлекают питомцев, но могут стать причиной отравления.
В народной медицине его используют для лечения людей. Но для кошек оно токсично: всего несколько жевков листьев могут вызвать серьёзные проблемы с сердцем.
Один из любимцев любителей комнатных джунглей. Для кошек же это растение опасно: оно способно вызвать нарушения дыхания.
Красивая и пышная, но ядовитая для животных. Попав в организм кошки, может привести к тяжёлому отравлению.
Нежное и эффектное растение, которое несёт угрозу сердечно-сосудистой системе питомца.
Эксперты советуют не только убирать ядовитые растения подальше, но и следить за букетами. Живые цветы, которыми мы украшаем дом, тоже часто токсичны для животных и могут быть обработаны химикатами для сохранения свежести.
Диффенба́хия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.