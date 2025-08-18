Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зелёный оазис или минное поле: эти комнатные растения — тихие убийцы кошек

Ветеринары: проблемы с дыханием у кошки может вызвать диффенбахия
Многие думают, что кошки прекрасно знают, какую траву можно грызть, а к какой лучше не прикасаться. Увы, это миф. В наших домах полно красивых растений, которые привлекают питомцев, но могут стать причиной отравления.

Кошка нюхает траву
Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка нюхает траву

Какие растения особенно опасны

Каланхоэ

В народной медицине его используют для лечения людей. Но для кошек оно токсично: всего несколько жевков листьев могут вызвать серьёзные проблемы с сердцем.

Диффенбахия

Один из любимцев любителей комнатных джунглей. Для кошек же это растение опасно: оно способно вызвать нарушения дыхания.

Гортензия

Красивая и пышная, но ядовитая для животных. Попав в организм кошки, может привести к тяжёлому отравлению.

Рождественская роза

Нежное и эффектное растение, которое несёт угрозу сердечно-сосудистой системе питомца.

Что ещё нужно помнить

Эксперты советуют не только убирать ядовитые растения подальше, но и следить за букетами. Живые цветы, которыми мы украшаем дом, тоже часто токсичны для животных и могут быть обработаны химикатами для сохранения свежести.

Уточнения

Диффенба́хия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной и Северной Америки. 

Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
