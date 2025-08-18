Огнеборцы сдались без боя: пушистик захватил пожарную часть и теперь правит с подоконника

Кто сказал, что пожарная часть — место, где нет места нежности? В подразделении №35 в Уфе у бойцов появился необычный друг и настоящий символ — котёнок по имени Мурка.
Командир части Олег Гарипов даже не подозревал, что судьба готовит ему такой сюрприз. Его домашняя кошка тайком припрятала потомство на чердаке. И однажды маленький чёрный комочек неожиданно свалился прямо ему в руки.
Олег решил, что малышу нужен шанс на особенную жизнь. Так Мурка оказалась в пожарной части. Здесь пушистая любимица быстро стала частью коллектива: бойцы не скрывают, что её присутствие создаёт уют и поднимает настроение после тяжёлых смен.
Как сообщает mkset.ru теперь котёнок словно дежурит вместе с огнеборцами. Она встречает ребят после выездов, с любопытством наблюдает за машинами, уезжающими на задания, и терпеливо ждёт их возвращения. Её любимое место — солнечный подоконник в диспетчерской, откуда видно всё самое интересное.
Для пожарных Мурка стала больше, чем просто питомцем. Она помогает им чувствовать поддержку, напоминает, что даже в самых напряжённых условиях рядом может быть источник тепла и спокойствия.
Пожарная охрана — совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. Первая в Риме пожарная бригада количеством в пятьсот человек появилась в I столетии до н. э., её сформировал из своих рабов Марк Красс.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
