Интернет-миф, в который поверили все: почему кошки на самом деле боятся огурцов

Зоопсихологи: кошки боятся не огурцов, а внезапного появления предмета за спиной

В интернете набирают популярность ролики, где котов пугают огурцами: питомец спокойно ест или отдыхает, а за его спиной неожиданно появляется овощ. Реакция — стремительный прыжок в сторону. Кажется, будто кошки испытывают иррациональный страх именно перед огурцами. Но это не так.

Что пугает на самом деле

Для животного важен не сам предмет, а неожиданность его появления.

Представьте: вы сидите за завтраком и внезапно замечаете рядом то, чего не должно быть — шланг, игрушку или манекен. Инстинктивная реакция — испуг.

У кошек эти защитные механизмы развиты ещё сильнее. Всё незнакомое, что "подкрадывается" сзади, воспринимается как потенциальный хищник.

Почему именно огурец

Дополнительный фактор — форма овоща. Вытянутый силуэт напоминает змею, а змеи для кошек — природные враги. Поэтому, заметив сзади странный предмет, питомец реагирует мгновенным прыжком.

Кроме того, огурец подкладывают в момент, когда животное максимально расслаблено: ест, вылизывает шерсть или дремлет. В такие моменты реакция на "опасность" ещё более резкая.

Огурцы не являются кошачьим страхом

Если оставить овощ на полу, кошка его изучит, обнюхает и убедится, что угрозы нет. Более того, многие питомцы не только не боятся огурцов, но и с удовольствием их едят — как свежими, так и маринованными.

Известны случаи, когда коты обгладывали грядки с огурцами или воровали овощи со стола. В таких ситуациях хозяева только удивляются роликам о "страхе перед огурцами".

Кошки пугаются не огурцов, а незнакомого предмета, внезапно появившегося за их спиной. Если бы на месте огурца оказался банан или игрушка, результат был бы тем же. Важно помнить: такие "шутки" вызывают стресс у животного и могут негативно сказаться на его психике.

