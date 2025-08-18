Миф о корыстной кошке развенчан: она помнит хозяина годами, а не только свою миску

Эксперты: кошки при смене дома могут пытаться сбежать к старому хозяину

Существует стереотип, что кошки — существа исключительно корыстные, и им всё равно, где жить, лишь бы их кормили. Но это миф. Учёные доказали: кошки способны помнить своих владельцев долгие годы, а некоторые — всю жизнь.

Почему смена хозяина — стресс

Для кошки важно не только наличие еды и крыши над головой. Она сильно привязывается к дому и человеку. Поэтому переезд или смена хозяина всегда сопровождаются стрессом.

Освоение нового места может занять несколько месяцев .

Нередко кошка пытается вернуться в старый дом или найти прежнего хозяина.

Даже если животное оставили у родственников всего на время отпуска, оно может проявлять тревогу или стремиться убежать.

Как ведут себя опытные кошки

Взрослые питомцы зачастую более хитрые. Некоторые способны придумать способ выбраться из нового дома, чтобы "сбежать" обратно. Это естественное поведение, связанное с привязанностью и стрессом.

Как помочь кошке привыкнуть к новому дому

Эксперты советуют:

Проявляйте максимум внимания и терпения. Создайте для животного уютное личное пространство - укромное место, где оно сможет спрятаться. Сохраняйте привычный режим кормления. Не наказывайте за тревожное поведение — дайте время на адаптацию. Постепенно укрепляйте доверие через заботу, ласку и игру.

Кошки прекрасно помнят своих хозяев и способны скучать по ним долгие годы. Но в новых условиях они нуждаются в особом внимании. Любовь и забота помогут питомцу принять перемены и почувствовать себя в безопасности.

