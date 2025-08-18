Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Северные регионы рулят: где имеют высокие доходы
Кинологи отметили, что собаки и кошки воспринимают долгий взгляд как агрессию
Юрист Костиков: отказ принять оплату картой — нарушение, но наказать сложно
Научный прорыв: эти стрекозы адаптировались к загрязнению и городской среде
Шлёпанцы увеличивают риск травм и инфекций во время полётов
Увеличить ванную без перепланировки помогут складные конструкции
Медики советуют контролировать вес и сахар для профилактики деменции
Ароматная свинина с овощами: запекаем в духовке быстро и вкусно с картофелем, луком, помидорами и сыром
Джеймс Итальяно советует: тренироваться с партнёром и менять нагрузки

Три тихих убийцы в вашей квартире: запахи, которые медленно отравляют вашего питомца

Эксперты: ароматические свечи и освежители воздуха токсичны для животных
2:08
Зоосфера

Домашние животные наполняют жизнь радостью и уютом, но вместе с этим хозяева берут на себя ответственность за их безопасность. Одним из скрытых рисков для здоровья кошек и собак становятся запахи в квартире, которые люди часто даже не замечают.

Кошка нюхает траву
Фото: Designed by Freepik by DejaVu Designs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка нюхает траву

Хлор и бытовая химия

Моющие средства с хлором и даже хлорированная вода могут нанести серьёзный вред.

  • У животных, особенно у кошек, раздражаются дыхательные пути.

  • Возможны аллергические реакции и раздражения кожи.

  • Постоянный контакт с парами может привести к хроническим проблемам со здоровьем.

Ароматизированные свечи и освежители

То, что для человека — приятный аромат, для питомца может оказаться токсином.

  • Состав ароматизированных свечей, духов и освежителей воздуха часто включает опасные химические вещества.

  • Их вдыхание приводит к аллергии, проблемам с дыханием и даже отравлениям.

Табачный дым

Для животных он не менее разрушителен, чем для человека:

  • вызывает кашель и раздражение слизистых;

  • повышает риск аллергии;

  • при регулярном воздействии увеличивает вероятность развития онкологии.

Почему это особенно важно

Обоняние кошек и собак в десятки раз чувствительнее человеческого. То, что хозяин может даже не уловить, питомец ощущает ярко. Поэтому любое "химическое облако" в доме становится для него настоящим испытанием.

Как создать безопасное пространство

  1. Используйте натуральные и безопасные средства для уборки.

  2. Регулярно проветривайте помещение - минимум 10 минут в день.

  3. Избегайте сильно ароматизированных продуктов.

  4. Делайте влажную уборку - это лучший способ избавиться от аллергенов и пыли.

  5. Полностью исключите курение в помещении.

Многие меры кажутся очевидными, но именно в мелочах кроется забота о здоровье питомца. Животные не могут защитить себя от вредных запахов — это задача хозяина.

Уточнения

За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
