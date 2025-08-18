Фобия, которую запускает жужжание: как пчёлы могут довести до изоляции и паники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:29
Зоосфера

Реакции людей на появление летающих насекомых могут быть разными: кто-то с любопытством рассматривает их, кто-то раздражается, а кто-то испытывает страх. Но если этот страх переходит в панику и заставляет человека терять контроль над собой, речь идёт уже не просто об опасении, а о фобии. Апифобия — это иррациональный и чрезмерный страх перед пчёлами, осами и шершнями, не всегда связанный с реальной угрозой.

Ребенок и шмель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ребенок и шмель

Подобное состояние может развиться у любого человека, независимо от возраста или пола. Особенно часто оно наблюдается у детей, которые пугаются не только самих насекомых, но даже их жужжания. В некоторых случаях апифобия трансформируется в более широкую форму страха — человек начинает бояться всех летающих существ, включая птиц.

Как фобия влияет на поведение

Страдающие апифобией стараются избегать любого контакта с насекомыми. Они могут отказываться от прогулок в парках, не выходить на улицу без аэрозоля от насекомых и избегать приёма пищи на открытом воздухе. Жужжание вызывает у них тревожность, а появление насекомого может привести к бурной эмоциональной реакции: крикам, учащённому сердцебиению, покраснению и даже паническим атакам. В самых тяжёлых случаях человек представляет себе худший сценарий — множественные укусы, отёк, удушье и смерть.

Чаще всего фобия возникает после травмирующего опыта, связанного с насекомыми. Это может быть нападение сразу нескольких ос или укусы в чувствительные участки тела, например, в область лица или гениталий. Память об этом событии может закрепиться на бессознательном уровне и проявляться при каждом новом контакте.

Насколько действительно опасны пчёлы, осы и шершни

Пчёлы жалят только в случае угрозы. Как правило, самки защищают улей, и при его атаке выделяются феромоны, привлекающие других пчёл. Вне улья они менее агрессивны, хотя могут ужалить, если застрянут в одежде или будут потревожены во время сбора нектара. Самцы пчёл жала не имеют вовсе.

Осы ведут себя иначе. Они активно ищут пищу и часто приближаются к людям на пикниках, привлечённые сладкими запахами. Их настойчивость нередко провоцирует раздражение, и люди, пытаясь отмахнуться, сами провоцируют нападение. Особенно опасными становятся осы возле гнезда — в этот момент они готовы нападать для защиты своей колонии. Также случаются несчастные случаи, когда оса попадает в рот вместе с напитком.

Шершни вызывают наибольший страх из-за размеров и звука полёта. Особенно тревожит людей азиатский шершень, появившийся в Европе. Хотя он не более агрессивен, чем местные виды, он менее терпим к приближению человека к гнезду и может преследовать нарушителя на значительное расстояние. Тем не менее, он также жалит в основном в целях самозащиты или защиты потомства.

Реакция на укус у каждого человека индивидуальна. В большинстве случаев всё ограничивается отёком, зудом и болевыми ощущениями. Но у людей с аллергией может развиться опасная реакция — анафилактический шок. В этом случае появляются затруднённое дыхание, головокружение и другие симптомы, требующие немедленного медицинского вмешательства. Даже у людей без аллергии укус в горло, лицо или множественные укусы могут представлять угрозу и требуют обращения к врачу.

Как лечить апифобию

Когда страх начинает мешать нормальной жизни и ограничивает повседневную активность, важно признать проблему и обратиться за помощью. Современные методы позволяют эффективно справляться с апифобией. Наиболее результативной считается когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает человеку осознать иррациональные убеждения, лежащие в основе фобии, и постепенно заменить их на реалистичные. Пациент учится по-новому воспринимать насекомых и свои реакции на них. Иногда для этого используются виртуальные технологии — с помощью специальных шлемов создаётся безопасная среда, в которой человек учится справляться со страхом.

Обычно первые улучшения наблюдаются уже после нескольких сеансов. В среднем требуется около восьми встреч с психологом, чтобы страх снизился до уровня, не мешающего жизни. В некоторых случаях применяются дополнительные закрепляющие сессии.

Гипноз — ещё один подход, который помогает снять напряжение и изменить восприятие триггерных ситуаций. Однако он работает не для всех: эффективность зависит от восприимчивости пациента. При устойчивом эффекте частота панических реакций снижается, но в отдельных случаях контакт с реальным насекомым всё ещё может вызвать дискомфорт.

Важно отметить, что отказ от лечения только усиливает страх со временем. Фобия начинает диктовать поведение: человек избегает летающих насекомых, ограничивает передвижения и подвергает себя изоляции. В результате это приводит к социальной тревожности, снижению качества жизни и даже к депрессивным состояниям.

Можно ли избавиться от страха окончательно

Апифобия хорошо поддаётся коррекции. Главное — не игнорировать её проявления и не считать их нормой. Фобия не делает человека слабым, но требует внимания. Чем раньше начнётся работа с терапевтом, тем быстрее удастся вернуть контроль над ситуацией и перестать видеть в каждом насекомом угрозу жизни.

Окружающая среда, в которой человек может чувствовать себя спокойно и уверенно, должна включать понимание реальных рисков и механизмов защиты. Пчёлы, осы и шершни — не враги. Они являются важными звеньями в экосистеме, а случаи нападений почти всегда связаны с попытками самозащиты или ошибочными действиями человека. Научившись отличать реальные угрозы от преувеличенных страхов, можно вернуть себе свободу жить без напряжения и избегания.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям. Наука о пчёлах называется апиология (апидология).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
