Выживают только матки: тайный цикл шершней, из-за которого они возвращаются снова

Эксперты: гнездо шершней удаляет дезинсектор, при укусе вводят адреналин

Шершень — крупное насекомое с характерным жёлто-чёрным брюшком, способное вызывать настоящую панику одним своим появлением. Особенно это актуально в последние годы, когда к привычному европейскому виду добавился более агрессивный и разрушительный азиатский сородич. Несмотря на устрашающий внешний вид и наличие жала у самок, европейские шершни относительно миролюбивы. Однако, столкновение с их гнездом может привести к серьёзным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Осиное гнездо

Как устроен жизненный цикл

Шершни относятся к высокоорганизованным насекомым. Их колония формируется по чёткой иерархии: есть королева, рабочие и потомство. Весной появляется активность — матка создаёт гнездо и откладывает яйца, из которых появляются рабочие. Они начинают заботиться о личинках, расширять гнездо и обеспечивать его защиту. Продолжительность жизни рабочих — около трёх недель. К концу лета рождаются самцы и будущие матки. После оплодотворения только они переживут зиму, тогда как остальная колония погибает. Весной выжившие самки начинают цикл заново.

Европейские и азиатские шершни: в чём разница

В большинстве случаев люди сталкиваются с европейским шершнем. Он крупнее осы, но ведёт себя менее агрессивно, если его не провоцировать. Этот вид играет важную роль в экосистеме, уничтожая насекомых-вредителей, включая мух, комаров и даже ос. Он также участвует в опылении, выполняя полезную экологическую функцию.

Совсем иначе обстоит дело с азиатским шершнем, появившимся во Франции в последние годы. Его часто называют "жёлтая задница" из-за характерного окраса. Он охотится на пчёл, что угрожает всей системе опыления, так как именно пчёлы обеспечивают до 80% опыления растений. Исчезновение пчёл грозит катастрофическими последствиями для природы. Хотя для человека азиатский шершень не опаснее европейского, его воздействие на биоразнообразие — весомая причина для контроля и уничтожения гнёзд.

Что делать при обнаружении гнезда

Первое, что нужно усвоить: не стоит недооценивать потенциальную угрозу. Отдельный шершень может показаться пассивным, когда он беззлобно летает возле окон или садится на стекло. Однако реакция колонии при угрозе кардинально отличается. Стоит приблизиться к гнезду, как сработает защитный инстинкт. Шершни нападут группой, продолжая атаковать до тех пор, пока источник опасности не исчезнет. Именно так происходят массовые укусы, когда человек получает десятки жал в течение нескольких секунд. В такие моменты трудно сохранить спокойствие или быстро отступить.

Самостоятельно трогать гнездо или пытаться уничтожить его не стоит. Лучше всего вызвать дезинсектора — профессионала, оснащённого специальным костюмом и оборудованием. Он действует рано утром или вечером, когда активность в гнезде минимальна. Его задача — обработать гнездо инсектицидом и ликвидировать всех шершней в нём. Подобные операции требуют осторожности, ведь любое громкое движение или вибрация могут спровоцировать нападение.

Как предотвратить появление гнезда

Лучшее решение — профилактика. Зимой погибают все шершни, кроме оплодотворённых маток, которые весной создают первое маленькое гнездо и начинают закладывать потомство. В этот период важно осматривать чердаки, балконы, вентиляционные шахты и другие укромные места. Если удалось обнаружить небольшое гнездо в самом начале — его нужно уничтожить, пока рабочие ещё не вылупились.

Летом можно использовать естественные средства для отпугивания. Шершни не переносят запах лемонграсса, тимьяна, кофейной гущи или ароматических палочек. Эти запахи мешают им приближаться к столу или дому. Также их привлекает свет, поэтому стоит размещать источники света подальше от мест отдыха, чтобы отвлечь насекомых от людей. После удаления гнезда нужно обязательно закрыть доступ к тому месту, где оно находилось, иначе насекомые могут вернуться туда в следующем сезоне.

Чем опасен укус

Жало шершня крупное, а яд вызывает болезненные ощущения. Однако для здорового человека, не страдающего аллергией, укус не представляет смертельной угрозы. Опасность возникает для аллергиков — у них может развиться анафилактический шок. Это состояние сопровождается стремительной крапивницей, отёками, нарушениями дыхания, падением давления и проблемами с пищеварением. Без своевременной помощи оно может привести к летальному исходу в течение 15 минут.

Если у человека уже была аллергическая реакция на укус шершня, врач выписывает адреналиновую автоинъекцию. В экстренной ситуации это единственное средство, способное предотвратить тяжёлые последствия. После первого укуса реакция может быть умеренной, но повторный контакт с ядом станет опасным. Поэтому важно быть внимательным и всегда иметь при себе медикамент в период активности насекомых.

Как вести себя безопасно

Шершни не нападают первыми без причины. Но если они почувствуют угрозу гнезду, поведение меняется мгновенно. Лучшее, что можно сделать при их появлении, — сохранять спокойствие, избегать резких движений и не пытаться их прогнать. Если гнездо расположено на частной территории, не стоит рассчитывать на помощь спасательных служб — этим занимаются дезинсекторы. И главное — не забывайте о мерах профилактики: своевременная проверка и перекрытие потенциальных мест для строительства гнезда помогут избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Ше́ршни (лат. Vespa, букв. «оса») — род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры; особи вида Vespa mandarinia имеют длину до 55 мм — наибольшую среди общественных ос.

