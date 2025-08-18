Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Он оставляет огромные следы, но исчезает без следа: миф о снежном человеке крепнет

ФБР и биологи: найденные доказательства снежного человека опровергнуты
5:37
Зоосфера

Снежный человек, также известный как Сасквотч, считается мифическим существом, обитающим в густых лесах Канады и северных штатов США. Его часто путают с гималайским йети, но в отличие от своего "альпийского коллеги", североамериканский сородич якобы предпочитает скалистые, лесные и труднодоступные районы за Атлантикой. Со временем этот образ глубоко вошёл в массовую культуру — он встречается в кино, книгах, комиксах и видеоиграх.

Снежный человек со спины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Снежный человек со спины

Как его описывают очевидцы

Снежного человека представляют как большое двуногое существо, сочетающее черты человека и животного. Его рост обычно оценивается более чем в два метра, а масса тела может превышать 200 килограммов. Внешне он напоминает обезьяну или медведя, полностью покрыт густой шерстью, за исключением области лица. Цвет шерсти — от белого до чёрного. Упоминаются длинные руки, достигающие колен, крупные ступни и даже когти. По легенде, именно за отпечатки его огромных ног он получил прозвище Bigfoot. Масштаб таких следов может достигать 50 сантиметров в длину.

Коренные народы Северной Америки задолго до прихода европейцев уже знали о подобном существе. В языке халкомелем использовалось слово "сасквотч", означающее "волосатый гигант". В культуре некоторых индейских племён даже сохранились маски, изображающие человекоподобных приматов, хотя подобных видов в природе на этом континенте не существовало.

Что рассказывают о его поведении

По описаниям, снежный человек — существо скрытное, но потенциально опасное. Его часто представляют плотоядным или всеядным, способным питаться как животной пищей, так и растительной. В некоторых версиях мифов он охотится на людей и скот, в других — просто избегает контактов и живёт вдали от цивилизации. Иногда ему приписывают даже сверхъестественные способности, включая исчезновение, мимикрию и гипнотическое воздействие.

Есть ли у науки доказательства

До сих пор не найдено ни одного весомого научного доказательства существования снежного человека. Несмотря на множество свидетельств, видеозаписей и следов, каждая попытка подтвердить существование этого существа заканчивалась неудачей. Наиболее популярная научная гипотеза предполагает, что речь идёт о неправильной идентификации уже известных животных — в первую очередь медведей, вставших на задние лапы. Эта версия подкрепляется тем, что многие "наблюдения" происходили в регионах с высокой плотностью популяции чёрных медведей.

Иногда снежного человека пытаются связать с гигантопитеком — вымершим видом гигантских приматов, когда-то обитавших в Азии. Это действительно были самые крупные человекообразные обезьяны, но они исчезли более 250 тысяч лет назад, и доказательств их присутствия в Америке не существует.

Что говорят исследования

В 1970-х годах даже ФБР заинтересовалось одним из образцов волос, предположительно принадлежащих снежному человеку. Образец был отправлен британским энтузиастом, посвятившим жизнь поискам мифического существа. Однако анализ показал, что волосы принадлежали обычному североамериканскому оленю. Подобные результаты повторялись в других странах: образцы, представленные как "доказательства", оказывались принадлежностью волков, енотов, лошадей или даже людей.

Следы, от которых якобы происходят многочисленные легенды, также не выдерживают проверки. Чаще всего они оказались следами диких животных или были искусственно созданы людьми, увлечёнными мифом. При этом ни один случай не сопровождался нахождением скелетов, костей, фекалий или окаменелостей, которые могли бы указать на существование неизвестного науке вида.

Почему теория кажется маловероятной

С научной точки зрения, существование снежного человека кажется крайне маловероятным. Для поддержания жизнеспособной популяции таких существ требуется определённое количество особей — и тогда они не могли бы оставаться незамеченными десятилетиями. Если бы снежные люди действительно существовали, рано или поздно были бы найдены их останки или хотя бы следы жизнедеятельности, чего пока не произошло.

Тем не менее интерес к этой фигуре не ослабевает. В США работают организации, изучающие предполагаемые места появления снежного человека. Самая известная из них — BFRO, регулярно организующая экспедиции. В Орегоне даже существует музей, посвящённый снежному человеку, где можно увидеть собранные за годы "доказательства" его существования.

Легенда живёт вне доказательств

Снежный человек продолжает оставаться частью американского фольклора. Для кого-то он — просто образ, для других — предмет научного интереса. Он остаётся символом неизведанного, напоминанием о том, как легко миф может укорениться в культуре, если подпитывать его слухами, страхами и тайной. Возможно, именно отсутствие доказательств и поддерживает к нему интерес — ведь тайна, не раскрытая до конца, всегда остаётся живой.

Уточнения

Сне́жный челове́к — мифическое обезьяноподобное и человекоподобное существо, криптид, якобы обитающий в различных высокогорных или лесных регионах мира.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
