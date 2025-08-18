Челюсти, что ломали доспехи: молоссы — бойцы древности и диванные гиганты сегодня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
К группе молоссов относятся мастифы, бульдоги, алабаи и другие крупные собаки
3:58
Зоосфера

Мощные челюсти, крепкий костяк, внушительные размеры и невероятная преданность хозяину — всё это о собаках группы молоссов. Эти четвероногие друзья прошли длинный путь от боевых арсеналов древности до уютных диванов современных квартир. Но кто же они такие на самом деле?

Тибетский мастиф
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тибетский мастиф

История появления молоссов

Считается, что первые молоссы появились в Азии: кочевые племена брали с собой крупных псов — "азиатских догов", которые защищали стада и жилище от хищников. Впоследствии эти собаки скрещивались с местными породами, формируя целую группу, отличающуюся силой, выносливостью и огромной ролью в жизни человека.

Античные воины использовали молоссов на войне, в Средневековье их ставили на охрану замков и городских ворот, а позже они стали бойцовскими собаками. Сегодня же большинство пород этой группы — верные семейные питомцы и сторожи.

Общие черты молоссов

Несмотря на разнообразие пород, у молоссов есть ряд объединяющих признаков:

  • крепкий костяк и массивные челюсти;
  • крупная голова и свободно свисающая кожа;
  • склонность к охране территории и защитному поведению;
  • средняя продолжительность жизни 10-11 лет;
  • предрасположенность к определённым генетическим заболеваниям (например, проблемам со зрением).

Важно помнить: сила молоссов — это и их достоинство, и их ответственность. Без правильного воспитания они могут стать опасными, особенно для других собак.

Известные породы группы

К молоссам относят как настоящих "тяжеловесов", так и более компактных питомцев. Среди них:

  • Тибетский мастиф: величественный и независимый, символ верности и силы.
  • Немецкий дог: гигант с добрым сердцем.
  • Кане-корсо: уверенный и спокойный охранник.
  • Ротвейлер: надёжный защитник семьи.
  • Бульмастиф: сторож, который сочетает силу и ласку.
  • Кавказская и среднеазиатская овчарки (алабаи): прирождённые пастухи и охранники.
  • Английский бульдог: компактный "джентльмен" с суровым видом и дружелюбным характером.
  • Боксер: игривый и преданный компаньон.
  • Шарпей: необычный складчатый пёс, спокойный и независимый.
  • Сенбернар и ньюфаундленд: настоящие "няни" и спасатели, идеально подходящие для семей с детьми.

От бойцов до нянек

Многие молоссы когда-то участвовали в собачьих боях или использовались для охоты на крупных зверей. Это наложило отпечаток на их характер: у них сильный инстинкт соперничества с другими собаками, особенно одного пола.

Однако правильное воспитание и дрессировка делают их удивительно надёжными спутниками. Особенно ярко это видно на примере сенбернаров и ньюфаундлендов: их терпение и доброта сделали их "спасателями" в горах и отличными друзьями детей.

Молоссы в современном мире

Сегодня молоссы — это не только охранники, но и преданные члены семьи. Их можно встретить в квартирах и загородных домах, на фермах и в спецслужбах.

Но важно помнить

  • таким собакам нужны внимание, воспитание и социализация;
  • они плохо переносят агрессивное обращение и при неправильном воспитании могут стать непредсказуемыми;
  • при должном уходе молоссы раскрывают лучшие качества — преданность, доброту и надёжность.

Собаки-молоссы — это не просто сильные и красивые животные. Это настоящие символы верности и защиты, которые на протяжении тысячелетий были рядом с человеком. Сегодня они остаются одними из самых преданных и удивительных собак, но требуют уважительного отношения и ответственного подхода к воспитанию.

Уточнения

Моло́ссы группа пород собак, в которую входят пастушьи собаки, догообразные (потомки боевых и травильных собак) и гуртовые собаки.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
