Романтика без цветов, но с пузырём из ноздри: секретные способы завоевания самки от тюленя

Самцы тюленей-хохлачей привлекают самок с помощью красного носового мешка

В арктических водах обитает необычный тюлень — хохлач. Его легко узнать по характерному "берету" на голове, который в сезон любви превращается в яркий красный шар. Этот удивительный морской зверь умеет не только эффектно ухаживать за самками, но и громко заявлять о себе конкурентам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тюлень-хохлач с красным шаром

Тюлень с шапкой-беретом

Серый мех с пятнами сам по себе мало кого удивит, но главный "аксессуар" хохлача — это особый кожаный мешок на носу. В спокойном состоянии он выглядит как складка, свисающая с верхней губы. Но стоит самцу вдохнуть воздух и надуть его, и перед нами уже ярко-красный пузырь, который напоминает шар или экзотический цветок.

Этот "нос" выполняет две главные функции:

привлечение самок в брачный период;

демонстрация силы и угрозы соперникам.

Июльские ритуалы ухаживания

Лето для хохлачей — время любви. Самцы используют свой мешок, чтобы впечатлить самок: они надувают его, создают вибрирующие звуки и буквально демонстрируют свою силу и привлекательность.

Такой воздушный "танец" одновременно является и брачным сигналом, и средством для отпугивания конкурентов. Чем больше и ярче шар, тем выше шансы самца завоевать внимание самки.

Что едят северные кавалеры

Хохлачи — отличные пловцы и ныряльщики. Они могут подолгу оставаться под водой и добывать себе пищу в глубинах. В их меню входят:

полярная треска и камбала,

морской окунь и сельдь,

кальмары, осьминоги и креветки.

Молодые особи чаще охотятся у берега, предпочитая кальмаров и ракообразных. Взрослые же способны менять рацион в зависимости от сезона: летом они чаще едят рыбу, а зимой переходят на головоногих моллюсков.

Голубые малыши

Новорождённые хохлачи — настоящие "арктические младенцы". Их шерсть серебристо-голубая, отсюда и прозвище — "голубые". При рождении они достигают длины около метра и весят до 20 кг. Половые различия начинают проявляться примерно к году.

У взрослых самцов размер внушительнее: до 2,5 метров и 300 кг веса, тогда как самки обычно не превышают 2,2 метра и 160 кг.

Голоса Арктики

Помимо яркого воздушного мешка, у хохлачей есть ещё одно средство общения — громкие звуки. Их рев слышен на десятки километров. Но главным инструментом остаётся носовой мешок: с его помощью они издают вибрирующие низкочастотные сигналы (от 6 до 500 Гц), которые распространяются и в воде, и в воздухе.

Таким образом самцы одновременно общаются с самками и предупреждают конкурентов.

Опасности для хохлачей

Природных врагов у этих тюленей немного — на них могут охотиться белые медведи и гренландские акулы. Но настоящая угроза исходит от человека.

Их мех ценится браконьерами, несмотря на официальный запрет.

Молодые "голубые" тюленята особенно уязвимы.

Добыча ради шкур и жира остаётся серьёзной проблемой для сохранения вида.

Важное звено экосистемы

Хохлачи — не только экзотические морские животные, но и важные участники арктической экосистемы. Они занимают верхние уровни пищевой цепочки, накапливая жирные кислоты, полученные через рыбу и моллюсков. Их выживание напрямую связано с состоянием Арктики и богатством её морей.

Уточнения

Тюле́ни - общее название двух семейств млекопитающих, полифилетическая группа, ранее относимая вместе с моржовыми в отдельный отряд ластоногих, который по современным представлениям считается устаревшим и исключён из систематики.

