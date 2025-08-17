Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ДНК неандертальцев снижает шансы стать выдающимся спортсменом
Специалисты советуют проверять радиатор и масло для защиты дизеля в жару
Фермеры предупреждают о риске гнили яблок в садах в августе
Секрет блестящих волос: какао эффективно маскирует седину и питает ваши локоны
Максим Решетников: маркетплейсы вычислят тех, кто заказывает товары просто так
Михаил Ефремов почтил память отца, посетив его могилу на Новодевичьем кладбище
Пластиковая бутылка прочищает органический засор в раковине без химии
Будущие пары счастливее при личном знакомстве, а не через приложения для знакомств
Врач Соколова: онемение конечностей в 95% случаев связано с нервной системой

Дело не в капризах: почему кошки видят в воде смертельную угрозу, а не способ очищения

Зоологи: неприязнь кошек к воде объясняется эволюцией и уязвимостью шерсти
2:27
Зоосфера

Многие хозяева сталкиваются с тем, что их питомцы устраивают настоящую драму при попытке искупать их. Причина кроется не в капризах, а в особенностях эволюции и физиологии кошек.

Мокрый кот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мокрый кот

Эволюционное наследие

Дикие предки домашних кошек жили в засушливых регионах, где водоёмов было мало. Им не приходилось охотиться или плавать, поэтому навык и потребность в воде не закрепились. Неприязнь к купанию передалась по наследству и сохранилась у большинства современных кошек.

Шерсть и её уязвимость

Кошачья шерсть имеет особую структуру. Когда она намокает, животное теряет терморегуляцию:

  • мокрая шубка долго сохнет,

  • тело быстрее остывает,

  • появляется сильный дискомфорт.

Кроме того, кожные железы выделяют защитную смазку, которая препятствует намоканию. Частые водные процедуры с шампунем разрушают этот барьер, вызывая сухость и раздражение кожи.

Запахи и стресс

В мире кошек запах играет ключевую роль. Вода сбивает индивидуальный аромат, мешает "читать" запаховые метки и общаться с другими животными. Потеря собственного запаха становится дополнительным стрессовым фактором.

Уязвимые уши и восприятие температуры

Кошачьи уши очень чувствительны: попадание воды в слуховой проход может вызвать воспаление. К тому же температура тела кошек выше человеческой, и "тёплая" для нас вода ощущается ими как прохладная — ещё одна причина неприятия купания.

Исключения из правил

Есть и водолюбивые породы. Турецкие ваны и бенгалы охотно играют с водой, ведь их предки жили у водоёмов. Но даже они редко получают удовольствие от полноценного купания.

Котята, которых с раннего возраста приучают к воде, обычно переносят её спокойнее. Однако в отличие от собак, большинство кошек так и не начинают любить эту процедуру.

Советы ветеринаров

Эксперты советуют купать кошек только при необходимости:

  • использовать специальные сухие шампуни,

  • протирать шерсть влажными салфетками,

  • ограничиться локальной чисткой загрязнённых мест.

Такой подход снижает стресс у животного и сохраняет естественные защитные функции шерсти.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем
Авто
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Врач Соколова: онемение конечностей в 95% случаев связано с нервной системой
Автомеханики объяснили, когда летом нужно прогревать двигатель
Остроту кабачковой аджики регулируют на финальном этапе варки — совет кулинаров
Высокая калорийность и риск переедания названы главным минусом орехов
Учёные назвали ракеточные виды спорта ключом к долгой здоровой жизни
Археологи подтверждают: в Петре исследовано лишь 15% древнего города набатеев
Трихологи назвали оптимальную частоту подравнивания волос
Пожелтевшая и увядшая ботва сигнализирует о готовности свеклы к уборке
Германия теряет авиарейсы: компании критикуют налоги и сокращают число полётов
Для стирки подушек в машине используйте холодную воду и деликатный режим
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.