Где нет людей — жизнь бурлит: в Чернобыле обитают лягушки в биологическом бронежилете

Биологи обнаружили адаптацию древесных лягушек к радиации в зоне Чернобыля
1:58
Зоосфера

В зоне отчуждения Чернобыля ученые заметили поразительные изменения у местных обитателей. Восточная древесная лягушка (Hyla orientalis), как выяснилось, не только выжила в условиях радиации, но и, похоже, научилась с ней сосуществовать.

Чернобыльская лягушка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чернобыльская лягушка

Исследования

Исследовательская группа под руководством биолога Германа Орисаолы и Пабло Буррако из Estación Biológica de Doñana с 2016 по 2018 год изучила более 200 особей лягушек, обитающих в различных районах Чернобыльской зоны — от загрязнённых до относительно чистых.

Результаты

Оказалось, что несмотря на историю региона, лягушки из загрязнённых участков не отличаются по уровню стресса или продолжительности жизни от своих сородичей из «чистых» территорий. Это удивительное открытие даёт новую перспективу на то, как дикая природа адаптируется к экстремальным условиям.

Тёмный окрас: новый защитный механизм

Но самым визуально поразительным стало другое: у чернобыльских лягушек оказался заметно более тёмный окрас кожи. Учёные предполагают, что это может быть связано с повышенным содержанием меланина — вещества, которое, возможно, помогает защищать организм от воздействия радиации.

Природа без человека

Это подкрепляется тем фактом, что Чернобыльская зона стала настоящим убежищем для множества видов животных. Отсутствие человека и вмешательства с его стороны, напротив, позволило природе взять реванш.

Планы учёных

Впереди у учёных ещё масса задач. Они намерены продолжить исследовать, как радиация влияет на поведение и генетику животных в долгосрочной перспективе. Эти данные необходимы, чтобы понять, как живые организмы способны адаптироваться к последствиям экологических катастроф.

Уточнения

Лягу́шки — общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Биологи обнаружили адаптацию древесных лягушек к радиации в зоне Чернобыля
