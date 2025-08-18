Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загрязнение нефти: Казахстан перенаправил экспорт
Диетолог Триста Бест: умеренное употребление чая стимулирует мозг
Средние расходы в Исландии превышают 400 долларов в день — The Forex Complex
Секреты деревенского хлеба: как испечь идеальный домашний хлеб с хрустящей корочкой
Оптическая иллюзия скорости: струя плазмы, направленная на Землю, поразила учёных
Секрет летнего ухода: сухие масла для тела, которые работают лучше крема
Длина безымянного пальца влияет на спортивные достижения, доказали учёные
Дизайнеры назвали оптимальные размеры ковра для гостиной и спальни
Кудрявцева опровергла новости о том, что стала Джандарбаевой

Купание в речке может закончиться бедой: реальные мутанты пресных вод, которые прячутся на дне

В пресной воде возможны укусы и заражение от местных обитателей
2:05
Зоосфера

Пиявки — далеко не самое страшное, что может поджидать в пресной воде. Есть существа куда более пугающие — крупные, ядовитые и непредсказуемые. Некоторые из них выглядят как герои фантастических фильмов, но они реальны и живут совсем рядом с людьми.

Тигровая рыба-голиаф
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тигровая рыба-голиаф

Гигантский скат с ядовитым шипом

Один из таких монстров — гигантский пресноводный скат. Это одна из крупнейших рыб, обитающих в реках Юго-Восточной Азии. Он может достигать 4 метров в длину и весить до 300 килограммов. Но дело не только в размере. Скат вооружён длинным шипом с ядом, способным нанести тяжёлые раны. В мутной речной воде его почти не видно — а значит, встретиться с ним можно совершенно неожиданно.

Хищник из Конго с зубами акулы

Не менее внушительно выглядит гигантская тигровая рыба из бассейна Конго. Хищник с устрашающей внешностью и мощными челюстями. Вырастают такие рыбы до полутора метров и весят до 70 килограммов. Из-за острых зубов и агрессивного поведения их называют «пресноводными пираньями XXL». Известны случаи, когда они разрывали добычу пополам.

Прозрачный ужас из Амазонки

А вот самый пугающий герой этих вод — не гигант, а наоборот, крошечный паразит. Кандиру — прозрачные сомики длиной в несколько сантиметров, обитающие в Амазонке. Они проникают в жабры крупных рыб и питаются кровью. Но настоящую известность кандиру принесли слухи: будто бы они могут заползать в тело человека через естественные отверстия. Научных подтверждений этому нет, но миф продолжает жить — возможно, потому что он действительно звучит как кошмар.

Пресная вода — не значит безопасная

Все эти существа — напоминание о том, что пресные воды не всегда безопасны. Иногда ужасы скрываются не в глубинах океанов, а прямо у берега.

Уточнения

Пре́сная вода́ — противоположность морской воды, охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой соли содержатся в минимальных количествах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Последние материалы
Загрязнение нефти: Казахстан перенаправил экспорт
Диетолог Триста Бест: умеренное употребление чая стимулирует мозг
В пресной воде возможны укусы и заражение от местных обитателей
Средние расходы в Исландии превышают 400 долларов в день — The Forex Complex
Секреты деревенского хлеба: как испечь идеальный домашний хлеб с хрустящей корочкой
Оптическая иллюзия скорости: струя плазмы, направленная на Землю, поразила учёных
Секрет летнего ухода: сухие масла для тела, которые работают лучше крема
Длина безымянного пальца влияет на спортивные достижения, доказали учёные
Дизайнеры назвали оптимальные размеры ковра для гостиной и спальни
Кудрявцева опровергла новости о том, что стала Джандарбаевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.