Купание в речке может закончиться бедой: реальные мутанты пресных вод, которые прячутся на дне

В пресной воде возможны укусы и заражение от местных обитателей

Пиявки — далеко не самое страшное, что может поджидать в пресной воде. Есть существа куда более пугающие — крупные, ядовитые и непредсказуемые. Некоторые из них выглядят как герои фантастических фильмов, но они реальны и живут совсем рядом с людьми.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тигровая рыба-голиаф

Гигантский скат с ядовитым шипом

Один из таких монстров — гигантский пресноводный скат. Это одна из крупнейших рыб, обитающих в реках Юго-Восточной Азии. Он может достигать 4 метров в длину и весить до 300 килограммов. Но дело не только в размере. Скат вооружён длинным шипом с ядом, способным нанести тяжёлые раны. В мутной речной воде его почти не видно — а значит, встретиться с ним можно совершенно неожиданно.

Хищник из Конго с зубами акулы

Не менее внушительно выглядит гигантская тигровая рыба из бассейна Конго. Хищник с устрашающей внешностью и мощными челюстями. Вырастают такие рыбы до полутора метров и весят до 70 килограммов. Из-за острых зубов и агрессивного поведения их называют «пресноводными пираньями XXL». Известны случаи, когда они разрывали добычу пополам.

Прозрачный ужас из Амазонки

А вот самый пугающий герой этих вод — не гигант, а наоборот, крошечный паразит. Кандиру — прозрачные сомики длиной в несколько сантиметров, обитающие в Амазонке. Они проникают в жабры крупных рыб и питаются кровью. Но настоящую известность кандиру принесли слухи: будто бы они могут заползать в тело человека через естественные отверстия. Научных подтверждений этому нет, но миф продолжает жить — возможно, потому что он действительно звучит как кошмар.

Пресная вода — не значит безопасная

Все эти существа — напоминание о том, что пресные воды не всегда безопасны. Иногда ужасы скрываются не в глубинах океанов, а прямо у берега.

Уточнения

Пре́сная вода́ — противоположность морской воды, охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой соли содержатся в минимальных количествах.

