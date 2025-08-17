Кошка не умеет говорить, но её поза во сне — это целое послание для хозяина

Кошки известны своей любовью к сну, но то, как именно они спят, может многое поведать о их настроении и ощущении безопасности.
Самая привычная поза: кошка сворачивается в компактный клубок. Это говорит о том, что питомец чувствует себя спокойно и комфортно. Такая поза защищает тело и сохраняет тепло — естественный инстинкт.
Когда кошка спит на боку или даже на спине, демонстрируя живот и раскидывая лапы, — это высший знак доверия. В такой момент животное полностью расслаблено и абсолютно уверено в безопасности дома и заботе хозяина.
Если же кошка поджимает лапы под себя и прячет голову, это тревожный сигнал. Сон в такой позе неглубокий: питомец насторожен, не чувствует полного спокойствия. Чаще всего так спят кошки в новом месте или в ситуации, которую они воспринимают как небезопасную.
Позы кошачьего сна — своеобразный язык тела. Внимательно наблюдая за ними, можно лучше понять эмоциональное состояние любимца и вовремя заметить, если что-то его беспокоит.
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.