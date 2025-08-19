Эти животные убивают быстрее, чем вы успеете понять, что случилось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:20
Зоосфера

Мы привыкли бояться акул или львов, но настоящая угроза может скрываться там, где её совсем не ждёшь. Некоторые животные и вовсе кажутся безобидными — пока не окажется слишком поздно.

Бегемоты
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бегемоты

Синекольчатые осьминоги — красота, от которой лучше держаться подальше

На первый взгляд они миниатюрные и даже изящные, с яркими кругами на теле. Но именно это существо входит в число самых ядовитых в мире.

Их нервно-паралитический яд парализует дыхательную мускулатуру и может убить человека всего за две минуты. Противоядия не существует.
Жертву может спасти только сердечно-лёгочная реанимация, произведённая молниеносно.

Эти осьминоги обычно скрываются в укрытиях и питаются крабами, креветками и раками-отшельниками. Если их потревожить, кольца на теле становятся ярче, а кожа покрывается тёмными пятнами — это сигнал агрессии.

Гиппопотамы — убийцы под маской добродушия

Кажется, что бегемоты ленивы и миролюбивы. Но на деле они ежегодно уносят больше человеческих жизней, чем все остальные африканские животные вместе взятые.

Эти гигантские травоядные крайне территориальны. Взрослый самец может весить до четырёх тонн, открывать пасть на 180 градусов и перекусить человека пополам. Они способны сокрушить лодку, напасть на скот и даже сразиться с крокодилом.

Особенно агрессивны бегемоты рядом со своими детёнышами. Неудивительно, что их боятся даже хищники.

Конусы — моллюски с ядом вместо гарпуна

В тропических морях живут хищные брюхоногие моллюски — конусы. Своих жертв они парализуют мощным ядом, которым колют словно гарпуном.

Некоторые виды смертельно опасны для человека: их нейротоксины действуют как анестетик, и укус сначала не ощущается, но затем стремительно наступают паралич и смерть. Всё это может произойти в течение пяти минут.

"Яд смертельно опасных видов действует как анестетик, поэтому после укуса человек не чувствует боли, но паралич и смерть наступают стремительно — в течение 5 минут", — отмечают биологи.

Интересно, что именно этот яд используют в фармакологии для создания сильных обезболивающих без наркотической зависимости. Но массовая охота за красивыми раковинами и ядом поставила многие виды на грань исчезновения.

Гусеницы Лономии — "тихие убийцы" Бразилии

Lonomia obliqua выглядит совершенно обычно. Но её волоски содержат яд, мешающий свёртываемости крови и вызывающий опасные кровотечения.

Прикосновение к этой гусенице может привести к почечной недостаточности, разрушению эритроцитов и смертельной кровоточивости тканей.
"Прикосновение к Лономии может привести к отказу почек, разрушению эритроцитов и смертельной кровоточивости тканей".

Эти гусеницы идеально маскируются под листья и ветви, а их укусы за последние 20 лет унесли сотни жизней. В Бразилии уже создано противоядие, но риск остаётся.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
