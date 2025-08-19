Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муж Ивлеевой высказался о работе блогерши на ферме: когда женщина работает – это музыка
В Госдуме оценили идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Дефицит бюджета РФ увеличился: эксперты предсказывают осенние корректировки
Маникюр с надписями и обилием страз отнесли к неактуальным трендам
Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ
Ушла к Macan? Дилара заинтриговала фанатов после расставания
Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
Агрономы перечислили основные шаги черенкования роз в августе и сентябре
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём

Комариный укус или смертельный приговор: как незаметная змея стала главным убийцей Австралии

Восточная коричневая змея признана второй по ядовитости в мире после тайпана
3:31
Зоосфера

Восточная коричневая змея — одна из самых распространённых и самых смертельно опасных рептилий Австралии. Ирония в том, что её укус настолько незаметен, что многие сравнивают его с комариным. Но именно за этой "безобидностью" скрывается страшная угроза: яд змеи занимает второе место в мире по силе среди наземных пресмыкающихся.

Восточная коричневая змея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Восточная коричневая змея

Почему её так сложно распознать

Эти змеи — мастера маскировки. Их окрас меняется с возрастом: молодые особи носят песочно-рыжую чешую с кольцами или сетчатым узором, а взрослые становятся однотонно-коричневыми. Внешне они почти не отличаются от менее опасных австралийских змей, что делает встречу с ними особенно рискованной.

Теоретически, отличить восточную коричневую можно по светлому брюху и розоватому цвету пасти. Но проверять это на практике — самоубийство.

Сила яда: сравнение с другими змеями

Учёные используют показатель LD50 — дозу яда, смертельную для половины подопытных мышей. У восточной коричневой змеи этот показатель равен 0,041 мг/кг. Для сравнения: яд королевской кобры почти в 40 раз слабее (1,644 мг/кг).

  • Смертельная доза для взрослого человека — всего 3 мг.

  • На Земле только одна змея опаснее — тайпан Маккоя (LD50 = 0,01 мг/кг). Но тайпаны встречаются реже и ведут себя спокойнее, поэтому именно восточная коричневая считается главным "убийцей" Австралии.

По данным с 2005 по 2015 годы, именно она стала причиной 15 из 19 смертей от змеиных укусов в стране.

Как действует яд

В токсине соединены нейротоксины и коагулянты. Уже через полчаса после укуса начинаются судороги, отказывают почки, кровь сворачивается прямо в сосудах, а сердце перестаёт работать.

И при этом укус почти не ощущается. Зубы у змеи маленькие — всего 2,8-4 мм. Пострадавшие описывают первое ощущение как лёгкий укол, словно комар. Настоящая боль приходит позже, когда яд уже сделал своё дело.

Где чаще всего встречаются

Сегодня восточная коричневая змея распространилась по югу и центру Австралии. Этому способствовал человек: вместе с мышами, которых привезли колонисты, змеи получили бесконечный источник пищи. Теперь амбары, фермы и поля кишат ими.

Основные жертвы — фермеры, которые пытаются прогнать рептилию с участка, или прохожие, случайно подошедшие слишком близко. Перед атакой змея обычно предупреждает: поднимает тело, сворачивается "пружиной" и раскрывает пасть. Если отойти, она не бросится первой — яд слишком ценен, чтобы тратить его без причины.

Размножение

Весной самцы устраивают зрелищные поединки, переплетая тела и стараясь прижать соперника к земле. Победитель получает право на самку. Но заботы о потомстве у этих змей нет: самка откладывает до 35 яиц и уползает. Уже с рождения малыши ядовиты и вполне способны защитить себя.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Муж Ивлеевой высказался о работе блогерши на ферме: когда женщина работает – это музыка
В Госдуме оценили идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ
Дефицит бюджета РФ увеличился: эксперты предсказывают осенние корректировки
Маникюр с надписями и обилием страз отнесли к неактуальным трендам
Врач назвал популярную утреннюю привычку, которая уничтожает ЖКТ
Ушла к Macan? Дилара заинтриговала фанатов после расставания
Туристы назвали набережную Геленджика любимым местом для прогулок
Агрономы перечислили основные шаги черенкования роз в августе и сентябре
Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулём
В Госдуме дали оценку отказа от преподавания обществознания в 5-7 классах школы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.