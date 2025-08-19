Комариный укус или смертельный приговор: как незаметная змея стала главным убийцей Австралии

Восточная коричневая змея признана второй по ядовитости в мире после тайпана

Восточная коричневая змея — одна из самых распространённых и самых смертельно опасных рептилий Австралии. Ирония в том, что её укус настолько незаметен, что многие сравнивают его с комариным. Но именно за этой "безобидностью" скрывается страшная угроза: яд змеи занимает второе место в мире по силе среди наземных пресмыкающихся.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Восточная коричневая змея

Почему её так сложно распознать

Эти змеи — мастера маскировки. Их окрас меняется с возрастом: молодые особи носят песочно-рыжую чешую с кольцами или сетчатым узором, а взрослые становятся однотонно-коричневыми. Внешне они почти не отличаются от менее опасных австралийских змей, что делает встречу с ними особенно рискованной.

Теоретически, отличить восточную коричневую можно по светлому брюху и розоватому цвету пасти. Но проверять это на практике — самоубийство.

Сила яда: сравнение с другими змеями

Учёные используют показатель LD50 — дозу яда, смертельную для половины подопытных мышей. У восточной коричневой змеи этот показатель равен 0,041 мг/кг. Для сравнения: яд королевской кобры почти в 40 раз слабее (1,644 мг/кг).

Смертельная доза для взрослого человека — всего 3 мг.

На Земле только одна змея опаснее — тайпан Маккоя (LD50 = 0,01 мг/кг). Но тайпаны встречаются реже и ведут себя спокойнее, поэтому именно восточная коричневая считается главным "убийцей" Австралии.

По данным с 2005 по 2015 годы, именно она стала причиной 15 из 19 смертей от змеиных укусов в стране.

Как действует яд

В токсине соединены нейротоксины и коагулянты. Уже через полчаса после укуса начинаются судороги, отказывают почки, кровь сворачивается прямо в сосудах, а сердце перестаёт работать.

И при этом укус почти не ощущается. Зубы у змеи маленькие — всего 2,8-4 мм. Пострадавшие описывают первое ощущение как лёгкий укол, словно комар. Настоящая боль приходит позже, когда яд уже сделал своё дело.

Где чаще всего встречаются

Сегодня восточная коричневая змея распространилась по югу и центру Австралии. Этому способствовал человек: вместе с мышами, которых привезли колонисты, змеи получили бесконечный источник пищи. Теперь амбары, фермы и поля кишат ими.

Основные жертвы — фермеры, которые пытаются прогнать рептилию с участка, или прохожие, случайно подошедшие слишком близко. Перед атакой змея обычно предупреждает: поднимает тело, сворачивается "пружиной" и раскрывает пасть. Если отойти, она не бросится первой — яд слишком ценен, чтобы тратить его без причины.

Размножение

Весной самцы устраивают зрелищные поединки, переплетая тела и стараясь прижать соперника к земле. Победитель получает право на самку. Но заботы о потомстве у этих змей нет: самка откладывает до 35 яиц и уползает. Уже с рождения малыши ядовиты и вполне способны защитить себя.

