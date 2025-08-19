Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Агрессия с неба: птицы, встречи с которыми заканчиваются трагедиями

Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Зоосфера

Когда говорят о самых опасных животных, обычно вспоминают акул, медведей или львов. Но в мире пернатых есть свои "бойцы" — птицы, которые умеют защищать территорию так яростно, что человек оказывается в реальной опасности. Их атаки приводят к серьёзным травмам, а иногда — к смертельным случаям.

Эму
Фото: commons.wikimedia.org by Rigelus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эму

В этом обзоре — самые агрессивные птицы планеты, встречи с которыми лучше избегать.

Боевой орёл — король небес

Polemaetus bellicosus | Африка южнее Сахары | размах крыльев до 2,6 м

Боевой орёл — одна из самых опасных хищных птиц. Его когти длиной до 7 см могут сдавливать добычу с силой, сравнимой с челюстями пумы. Он способен атаковать даже человека, оказавшегося близко к гнезду.

Факт: в 2009 году в Зимбабве орёл попытался утащить семилетнего мальчика.

Лебедь-шипун — романтика с характером

Cygnus olor | Европа, Азия, Северная Америка | вес до 12 кг

Эти величественные птицы становятся агрессивными во время гнездования. Сначала предупреждают шипением и демонстрацией крыльев, а затем бросаются в атаку. Удар крыла достигает силы в 100 Ньютонов — этого достаточно, чтобы переломать кости.

Факт: в 2012 году в Чикаго мужчина погиб, когда пара лебедей перевернула его каяк.

Австралийская сорока — кошмар велосипедистов

Cracticus tibicen | Австралия | длина до 45 см

Местные жители называют этих птиц настоящими террористами. Весной они защищают гнёзда, пикируя на людей и животных. Сороки целятся в лицо, уши и глаза, а атаковать могут несколько раз подряд.

Факт: австралийцы создают специальные карты районов, где сороки нападают на прохожих.

Канадская казарка — гусиный "охранник"

Branta canadensis | Северная Америка, Европа | размах крыльев до 1,8 м

Казарка атакует любого, кто приблизится к её гнезду. Она щиплет клювом, бьёт крыльями и способна сбить человека с ног.

Факт: в Торонто казарка удерживала пожилую пару в машине почти час, не давая им выйти.

Казуар — птица-убийца

Casuarius casuarius | Новая Гвинея, Австралия | рост до 2 м

Казуар занесён в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая опасная птица в мире. Его когти до 12 см превращают ноги в оружие динозавра. Прыгая вперёд, он наносит удары обеими ногами одновременно.

Факты:

  • в 1926 году казуар убил подростка;

  • в 2019 году во Флориде мужчина погиб от атак собственной птицы.

Эму — воинственные родственники страуса

Dromaius novaehollandiae | Австралия | рост до 1,9 м

Эму обычно спокойны, но в брачный сезон или при угрозе становятся крайне агрессивными. Они бьют ногами, царапают когтями и могут долго преследовать человека.

Факт: в 1932 году в Австралии даже состоялась "Эмунская война" — военные безуспешно пытались остановить нашествие этих птиц.

Как действовать при встрече с агрессивной птицей

  • Не кричите и не размахивайте руками.

  • Не убегайте — это спровоцирует атаку.

  • Закройте голову и лицо.

  • Медленно отходите, не поворачиваясь спиной.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
