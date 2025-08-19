Агрессия с неба: птицы, встречи с которыми заканчиваются трагедиями

Когда говорят о самых опасных животных, обычно вспоминают акул, медведей или львов. Но в мире пернатых есть свои "бойцы" — птицы, которые умеют защищать территорию так яростно, что человек оказывается в реальной опасности. Их атаки приводят к серьёзным травмам, а иногда — к смертельным случаям.
В этом обзоре — самые агрессивные птицы планеты, встречи с которыми лучше избегать.
Polemaetus bellicosus | Африка южнее Сахары | размах крыльев до 2,6 м
Боевой орёл — одна из самых опасных хищных птиц. Его когти длиной до 7 см могут сдавливать добычу с силой, сравнимой с челюстями пумы. Он способен атаковать даже человека, оказавшегося близко к гнезду.
Факт: в 2009 году в Зимбабве орёл попытался утащить семилетнего мальчика.
Cygnus olor | Европа, Азия, Северная Америка | вес до 12 кг
Эти величественные птицы становятся агрессивными во время гнездования. Сначала предупреждают шипением и демонстрацией крыльев, а затем бросаются в атаку. Удар крыла достигает силы в 100 Ньютонов — этого достаточно, чтобы переломать кости.
Факт: в 2012 году в Чикаго мужчина погиб, когда пара лебедей перевернула его каяк.
Cracticus tibicen | Австралия | длина до 45 см
Местные жители называют этих птиц настоящими террористами. Весной они защищают гнёзда, пикируя на людей и животных. Сороки целятся в лицо, уши и глаза, а атаковать могут несколько раз подряд.
Факт: австралийцы создают специальные карты районов, где сороки нападают на прохожих.
Branta canadensis | Северная Америка, Европа | размах крыльев до 1,8 м
Казарка атакует любого, кто приблизится к её гнезду. Она щиплет клювом, бьёт крыльями и способна сбить человека с ног.
Факт: в Торонто казарка удерживала пожилую пару в машине почти час, не давая им выйти.
Casuarius casuarius | Новая Гвинея, Австралия | рост до 2 м
Казуар занесён в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая опасная птица в мире. Его когти до 12 см превращают ноги в оружие динозавра. Прыгая вперёд, он наносит удары обеими ногами одновременно.
Факты:
в 1926 году казуар убил подростка;
в 2019 году во Флориде мужчина погиб от атак собственной птицы.
Dromaius novaehollandiae | Австралия | рост до 1,9 м
Эму обычно спокойны, но в брачный сезон или при угрозе становятся крайне агрессивными. Они бьют ногами, царапают когтями и могут долго преследовать человека.
Факт: в 1932 году в Австралии даже состоялась "Эмунская война" — военные безуспешно пытались остановить нашествие этих птиц.
Не кричите и не размахивайте руками.
Не убегайте — это спровоцирует атаку.
Закройте голову и лицо.
Медленно отходите, не поворачиваясь спиной.
