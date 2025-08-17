Омлет, который притворяется итальянским пирогом: так просто и изысканно яйца вы ещё не готовили

Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра

Утро можно начать не только с привычной глазуньи или омлета. Всего за полчаса на столе появятся яркие яичные кексы с беконом или нежная фриттата с овощами. Оба блюда выглядят эффектно, готовятся просто и подарят заряд энергии на весь день.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яичные кексы

Яичные кексы с беконом и сыром

Ингредиенты:

яйца — 8 шт.;

бекон или куриная грудка — 8 ломтиков;

помидоры — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

сыр голландский;

сыр пармезан;

соль, зелень по вкусу.

Как готовить:

Обжарьте бекон или грудку по 2 минуты с каждой стороны. Разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте помидоры. Взбейте яйца с молоком и солью. Натёртый голландский сыр смешайте с помидорами. Силиконовые формы смажьте маслом, выложите бекон и залейте яичной смесью с сыром. Запекайте 12 минут. Затем посыпьте пармезаном и верните в духовку ещё на 3 минуты.

Результат — нежные кексы с золотистой шапочкой, которые отлично подойдут к утреннему кофе.

Фриттата с овощами и базиликом

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук;

свежий базилик;

оливковое масло;

соль.

Как готовить:

Перец очистите и натрите на крупной тёрке. В блендере измельчите лук с базиликом и солью. Обжарьте овощи и зелень на разогретой сковороде с маслом. Взбейте яйца, соедините их с овощной смесью. Перелейте в форму, смазанную маслом, и запекайте при 180 °C около 5 минут.

Фриттата получается лёгкой, ароматной и отлично сочетается с тостами или свежими овощами.

Оба рецепта помогут разнообразить утреннее меню без лишних хлопот. А главное — такие завтраки радуют не только вкусом, но и подачей.

