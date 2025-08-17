Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минэкономразвития подготовит новые правила для маркетплейсов до конца 2025 года
Кинологи: оставлять собаку одну более чем на 4-6 часов опасно для ее здоровья
МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы
Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
Настя Ивлеева потеряла всех друзей из Москвы после скандала с голой вечеринкой

Омлет, который притворяется итальянским пирогом: так просто и изысканно яйца вы ещё не готовили

Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра
2:01
Зоосфера

Утро можно начать не только с привычной глазуньи или омлета. Всего за полчаса на столе появятся яркие яичные кексы с беконом или нежная фриттата с овощами. Оба блюда выглядят эффектно, готовятся просто и подарят заряд энергии на весь день.

Яичные кексы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яичные кексы

Яичные кексы с беконом и сыром

Ингредиенты:

  • яйца — 8 шт.;

  • бекон или куриная грудка — 8 ломтиков;

  • помидоры — 2 шт.;

  • молоко — 100 мл;

  • сыр голландский;

  • сыр пармезан;

  • соль, зелень по вкусу.

Как готовить:

  1. Обжарьте бекон или грудку по 2 минуты с каждой стороны.

  2. Разогрейте духовку до 180 °C.

  3. Нарежьте помидоры.

  4. Взбейте яйца с молоком и солью.

  5. Натёртый голландский сыр смешайте с помидорами.

  6. Силиконовые формы смажьте маслом, выложите бекон и залейте яичной смесью с сыром.

  7. Запекайте 12 минут. Затем посыпьте пармезаном и верните в духовку ещё на 3 минуты.

Результат — нежные кексы с золотистой шапочкой, которые отлично подойдут к утреннему кофе.

Фриттата с овощами и базиликом

Ингредиенты:

  • яйца — 6 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • лук;

  • свежий базилик;

  • оливковое масло;

  • соль.

Как готовить:

  1. Перец очистите и натрите на крупной тёрке.

  2. В блендере измельчите лук с базиликом и солью.

  3. Обжарьте овощи и зелень на разогретой сковороде с маслом.

  4. Взбейте яйца, соедините их с овощной смесью.

  5. Перелейте в форму, смазанную маслом, и запекайте при 180 °C около 5 минут.

Фриттата получается лёгкой, ароматной и отлично сочетается с тостами или свежими овощами.

Оба рецепта помогут разнообразить утреннее меню без лишних хлопот. А главное — такие завтраки радуют не только вкусом, но и подачей.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Авто
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин Аудио 
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Пусть свою воду возит из Москвы: Сергей Соседов не сдержал эмоций, комментируя поведение Бузовой
Последние материалы
Минэкономразвития подготовит новые правила для маркетплейсов до конца 2025 года
Кинологи: оставлять собаку одну более чем на 4-6 часов опасно для ее здоровья
МВД уточнило требования к форме инспекторов ГИБДД
Домашние солёные помидоры без уксуса подходят для салатов и соусов
Форест-Сити в Малайзии остался почти пустым при бюджете $100 млрд
Гортензии в интерьере притягивают тоску и разлуку
Поликанова: сухой кашель после COVID требует лечения, чтобы избежать астмы
Тренер Зенита Семак: полузащитник Жерсон пока не достиг оптимальной физической формы
Кулинары опубликовали рецепт яичных кексов с беконом и двумя видами сыра
Настя Ивлеева потеряла всех друзей из Москвы после скандала с голой вечеринкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.