Омлет, который притворяется итальянским пирогом: так просто и изысканно яйца вы ещё не готовили

Утро можно начать не только с привычной глазуньи или омлета. Всего за полчаса на столе появятся яркие яичные кексы с беконом или нежная фриттата с овощами. Оба блюда выглядят эффектно, готовятся просто и подарят заряд энергии на весь день.
яйца — 8 шт.;
бекон или куриная грудка — 8 ломтиков;
помидоры — 2 шт.;
молоко — 100 мл;
сыр голландский;
сыр пармезан;
соль, зелень по вкусу.
Обжарьте бекон или грудку по 2 минуты с каждой стороны.
Разогрейте духовку до 180 °C.
Нарежьте помидоры.
Взбейте яйца с молоком и солью.
Натёртый голландский сыр смешайте с помидорами.
Силиконовые формы смажьте маслом, выложите бекон и залейте яичной смесью с сыром.
Запекайте 12 минут. Затем посыпьте пармезаном и верните в духовку ещё на 3 минуты.
Результат — нежные кексы с золотистой шапочкой, которые отлично подойдут к утреннему кофе.
яйца — 6 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
лук;
свежий базилик;
оливковое масло;
соль.
Перец очистите и натрите на крупной тёрке.
В блендере измельчите лук с базиликом и солью.
Обжарьте овощи и зелень на разогретой сковороде с маслом.
Взбейте яйца, соедините их с овощной смесью.
Перелейте в форму, смазанную маслом, и запекайте при 180 °C около 5 минут.
Фриттата получается лёгкой, ароматной и отлично сочетается с тостами или свежими овощами.
Оба рецепта помогут разнообразить утреннее меню без лишних хлопот. А главное — такие завтраки радуют не только вкусом, но и подачей.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
