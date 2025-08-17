Ваша кошка — экстрасенс? Как питомцы узнают о возвращении хозяина

Многие владельцы замечают: стоит только подойти к двери, как кошка уже ждёт у порога. Кажется, что питомцы обладают шестым чувством, но на самом деле у этого явления есть вполне объяснимые причины.
Кошки крайне внимательны к мелочам и отлично запоминают повседневные привычки хозяина. Они способны распознать:
звук автомобиля и характерное шуршание шин при подъезде к дому;
хлопок дверцы машины;
походку и шарканье шагов;
звук ключа, поворачивающегося в замке.
Многие кошки любят наблюдать за улицей. Так они могут просто увидеть, как хозяин приближается, и вовремя выйти навстречу.
Кошки умеют связывать события и время суток. Например, если начинает смеркаться, питомец ждёт возвращения хозяина, ведь именно в этот час он приходит домой чаще всего.
Секрет кошачьего "предвидения" — не мистика, а наблюдательность, память и умение подмечать детали.
