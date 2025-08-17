Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ваша кошка — экстрасенс? Как питомцы узнают о возвращении хозяина

Зоопсихолог: хорошая память помогает коту запомнить звук шагов и машины хозяина
1:06
Зоосфера

Многие владельцы замечают: стоит только подойти к двери, как кошка уже ждёт у порога. Кажется, что питомцы обладают шестым чувством, но на самом деле у этого явления есть вполне объяснимые причины.

Кошка у двери
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка у двери

Наблюдательность и память

Кошки крайне внимательны к мелочам и отлично запоминают повседневные привычки хозяина. Они способны распознать:

  • звук автомобиля и характерное шуршание шин при подъезде к дому;

  • хлопок дверцы машины;

  • походку и шарканье шагов;

  • звук ключа, поворачивающегося в замке.

Взгляд из окна

Многие кошки любят наблюдать за улицей. Так они могут просто увидеть, как хозяин приближается, и вовремя выйти навстречу.

Подсказки окружающей среды

Кошки умеют связывать события и время суток. Например, если начинает смеркаться, питомец ждёт возвращения хозяина, ведь именно в этот час он приходит домой чаще всего.

Секрет кошачьего "предвидения" — не мистика, а наблюдательность, память и умение подмечать детали.

Уточнения

Инсти́нкт (от лат. instinctus - "импульс") в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.

