Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание

Пробежки кошки по квартире: ветеринар назвал причинами энергию, голод и гормоны

Спокойные и осторожные по своей натуре, кошки иногда удивляют хозяев неожиданными забегами по квартире: стремительные прыжки по мебели, заскоки на шторы и круги по комнатам. Такое поведение выглядит странно, но чаще всего оно имеет вполне объяснимые причины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка слушает стену

Основные причины кошачьих забегов

Инстинкт перед походом в туалет. Некоторые питомцы разгоняются именно в такие моменты.

Гормональные всплески. Если кошка не стерилизована, её резкие пробежки могут быть связаны с гормональной нестабильностью.

Желание разбудить хозяина. Утренняя беготня по квартире — нередко способ потребовать еду. Решение простое: оставьте на ночь достаточно корма и воды.

Избыток энергии. Чаще всего причина именно в недостатке игр и внимания. Если кошка скучает, она устраивает "сумасшедшие гонки" ради разрядки.

Когда стоит насторожиться

В редких случаях гиперактивность может указывать на болезнь. Тревожные признаки:

кошка двигается боком;

ставит лапы вразнобой;

не координирует движения.

Это может быть реакция на сильную боль и состояние аффекта. В такой ситуации нужно немедленно показать питомца ветеринару.

Что делать хозяину

Играйте с кошкой ежедневно, помогайте ей тратить лишнюю энергию.

Обеспечьте доступ к игрушкам и лазалкам.

Следите за рационом и общим состоянием питомца.

Уточнения

Гиперакти́вность - состояние, при котором двигательная активность и возбудимость человека превышает норму, является неадекватной и непродуктивной.

