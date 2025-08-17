Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему россияне несут деньги в банки, а не на рынок недвижимости — эксперты объяснили
Лоукостер Transavia займёт слоты Air France в аэропорту Орли
Как приготовить идеальный сладкий томатный соус дома — простой рецепт
Неправильное давление в шинах увеличивает расход топлива и риск аварий
Ресурсный центр климата: южные курорты Европы теряют привлекательность
Плазмотерапия для волос: инновационный метод лечения и укрепления без химии
Хлорофилл из овощей стимулирует выработку коллагена — специалисты
Признаки надёжной строительной бригады при ремонте квартиры назвали прорабы
Имена Пригожина и Валерии использовали без спроса на светском мероприятии

Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание

Пробежки кошки по квартире: ветеринар назвал причинами энергию, голод и гормоны
1:34
Зоосфера

Спокойные и осторожные по своей натуре, кошки иногда удивляют хозяев неожиданными забегами по квартире: стремительные прыжки по мебели, заскоки на шторы и круги по комнатам. Такое поведение выглядит странно, но чаще всего оно имеет вполне объяснимые причины.

Кошка слушает стену
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка слушает стену

Основные причины кошачьих забегов

  • Инстинкт перед походом в туалет. Некоторые питомцы разгоняются именно в такие моменты.

  • Гормональные всплески. Если кошка не стерилизована, её резкие пробежки могут быть связаны с гормональной нестабильностью.

  • Желание разбудить хозяина. Утренняя беготня по квартире — нередко способ потребовать еду. Решение простое: оставьте на ночь достаточно корма и воды.

  • Избыток энергии. Чаще всего причина именно в недостатке игр и внимания. Если кошка скучает, она устраивает "сумасшедшие гонки" ради разрядки.

Когда стоит насторожиться

В редких случаях гиперактивность может указывать на болезнь. Тревожные признаки:

  • кошка двигается боком;

  • ставит лапы вразнобой;

  • не координирует движения.

Это может быть реакция на сильную боль и состояние аффекта. В такой ситуации нужно немедленно показать питомца ветеринару.

Что делать хозяину

  • Играйте с кошкой ежедневно, помогайте ей тратить лишнюю энергию.

  • Обеспечьте доступ к игрушкам и лазалкам.

  • Следите за рационом и общим состоянием питомца.

Уточнения

Гиперакти́вность - состояние, при котором двигательная активность и возбудимость человека превышает норму, является неадекватной и непродуктивной.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
Популярное
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Имена Пригожина и Валерии использовали без спроса на светском мероприятии
Учёные раскрыли, что кардио тоже влияет на рост мышц
Роза Сябитова поблагодарила Илью Соболева за внезапную славу сына
Идеальные сосиски: раскроем секреты правильной варки — 3 ключевых правила
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Зарплата от 1 млн: эксперт назвал самые прибыльные профессии
Топ-20 городов для поколения Z: как выбрать идеальное место для вечеринок
Эксперты: прогулки и физическая активность снижают хронический стресс
Ученые смогли воскресить давно умершее животное
Как быстро растут мышцы: эксперт раскрыл реальные сроки и факторы, влияющие на прогресс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.