Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание

Спокойные и осторожные по своей натуре, кошки иногда удивляют хозяев неожиданными забегами по квартире: стремительные прыжки по мебели, заскоки на шторы и круги по комнатам. Такое поведение выглядит странно, но чаще всего оно имеет вполне объяснимые причины.
Инстинкт перед походом в туалет. Некоторые питомцы разгоняются именно в такие моменты.
Гормональные всплески. Если кошка не стерилизована, её резкие пробежки могут быть связаны с гормональной нестабильностью.
Желание разбудить хозяина. Утренняя беготня по квартире — нередко способ потребовать еду. Решение простое: оставьте на ночь достаточно корма и воды.
Избыток энергии. Чаще всего причина именно в недостатке игр и внимания. Если кошка скучает, она устраивает "сумасшедшие гонки" ради разрядки.
В редких случаях гиперактивность может указывать на болезнь. Тревожные признаки:
кошка двигается боком;
ставит лапы вразнобой;
не координирует движения.
Это может быть реакция на сильную боль и состояние аффекта. В такой ситуации нужно немедленно показать питомца ветеринару.
Играйте с кошкой ежедневно, помогайте ей тратить лишнюю энергию.
Обеспечьте доступ к игрушкам и лазалкам.
Следите за рационом и общим состоянием питомца.
Гиперакти́вность - состояние, при котором двигательная активность и возбудимость человека превышает норму, является неадекватной и непродуктивной.
