Собака отказывается от еды? Это не каприз, а возможный симптом опухоли

Для владельца нет ничего тревожнее, чем собака, которая отказывается от пищи. Аппетит — это основа здоровья: именно с едой животное получает силы и энергию для жизни. Постоянные уговоры "съешь хоть чуть-чуть" — сигнал, что пора искать причину.
1 день без пищи - повод насторожиться и понаблюдать.
2-3 дня без еды - причина срочно обратиться к ветеринару.
Недооценка проблемы может привести к анемии, истощению и нарушениям в работе всего организма.
Анализ крови - покажет скрытые воспалительные процессы.
УЗИ брюшной полости - исключит кишечную непроходимость, опухоли и другие патологии.
Осмотр полости рта - пародонтит и другие болезни зубов могут мешать собаке есть.
Иногда отсутствие аппетита связано с неврологическими нарушениями, затрагивающими центр голода. В этом случае потребуется консультация узких специалистов.
Значит, причина в окружении или психоэмоциональном состоянии:
стресс (переезд, новый питомец или ребёнок в доме);
давление со стороны другой собаки, которая не подпускает к миске;
скука и недостаток активности.
В таких случаях поможет работа с бихевиористом или зоопсихологом.
Проверьте корм - его вкус, запах и текстуру. Собаки "едят носом" и чувствуют качество ингредиентов. Новую пищу вводите постепенно.
Установите режим - кормление в одно и то же время формирует у питомца привычку и чувство безопасности.
Контролируйте миску - если собака не ест, убирайте еду через 15-20 минут. Это учит её ценить корм.
Измените место кормления - поставьте миску там, где питомец чувствует себя спокойнее.
Разнообразьте рацион - чередуйте корма и продукты, чтобы избежать скуки.
Двигайтесь больше - активная собака тратит энергию и с удовольствием восполняет её едой.
Ограничьте лакомства - если собака знает, что "всё равно дадут вкусняшку", она будет игнорировать основной корм.
Отказ от еды у собаки — всегда тревожный сигнал. Сначала исключите болезни, затем ищите поведенческие или бытовые причины. Помните: вашему питомцу нужна не просто еда, а здоровая и вкусная пища, которая поддерживает силы и радость жизни.
Аппети́т (от лат. appetitus - "стремление; желание") — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.
Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.