Укус кошки — это не агрессия, а отчаянная попытка поговорить: о чём говорят зубы

Зоопсихолог: укус кошки может быть сигналом о боли или желании поиграть

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже самый ласковый питомец иногда неожиданно может укусить своего хозяина. Это редко происходит без причины — кошка всегда сигнализирует о своём состоянии или эмоциях. Разобравшись в признаках, можно понять её поведение.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка кричит

1. Боль

Если при поглаживании вы случайно задели болезненное место, кошка может резко укусить. Такое поведение внезапное и связано с физическим дискомфортом.

2. Недовольство

Кошка устала от внимания и хочет побыть одна. В этом случае она начинает активно махать хвостом, прижимает уши к голове, перестаёт мурлыкать. Укус становится последним предупреждением.

3. Негативный опыт

Животные с улицы или те, кто пережил жестокое обращение, могут реагировать агрессивно из-за плохих воспоминаний. В их поведении укусы — это защитная реакция.

4. Игры

Котята часто кусаются во время игр, не понимая разницы между рукой и игрушкой. Взрослые питомцы тоже могут кусать из-за скуки, привлекая внимание хозяина.

5. Любовь

Иногда лёгкий укус — это проявление привязанности. Он не причиняет боли и часто сопровождается вылизыванием.

Укус — это всегда сигнал. Он может означать усталость, боль, желание поиграть или даже любовь. Важно научиться распознавать эти знаки, чтобы лучше понимать своего питомца.

Уточнения

Укус - вонзание зубов, сдавливание зубами или челюстями.

