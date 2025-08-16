Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петрушку сушат на воздухе 7–10 дней в тени при хорошей вентиляции
Подъём по лестнице сжигает калории в 4 раза быстрее обычной ходьбы
Минтруд России ограничит долю мигрантов в строительстве и торговле с 2026 года
Американец попробовал британские Vimto, Tizer и Irn-Bru и вызвал гнев нации
Жара в Британии бьёт рекорды: к июлю зафиксировано 1200 часов солнца — Метеобюро
Забудьте про гели и пенки: энзимная пудра завоёвывает косметички
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Доктор Макинтайр: при постоянном приёме парацетамол повышает риск инсульта на 20%
Ида Галич сравнила свою фигуру после первой и второй беременности

Ваша собака — это троянский конь: паразиты превращают дом в свой инкубатор

Эксперты: как избавиться от блох у собаки и обработать дом от паразитов
Зоосфера

Если собака постоянно чешется, но признаков инфекции нет, скорее всего, у неё появились блохи. Эти паразиты не только причиняют сильный дискомфорт питомцу, но и могут быстро расселиться по всему дому. Важно действовать без промедления и комплексно.

собака чешется от блох
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака чешется от блох

Шаг 1. Вычесывание шерсти

Первое, что нужно сделать, — вычесать собаку специальным густым гребнем. Обычные щётки и расчёски не подходят: благодаря своим волоскам блохи прочно удерживаются на шерсти.

Шаг 2. Генеральная уборка

После обработки питомца тщательно пропылесосьте квартиру, уделяя внимание всем углам и труднодоступным местам. На время уборки собаку лучше вывести на улицу или оставить в ванной, чтобы паразиты не мигрировали обратно.

Шаг 3. Купание с шампунем

Искупайте собаку с использованием специального противопаразитарного шампуня. Следуйте инструкции на упаковке и внимательно обрабатывайте голову животного — именно там часто остаются выжившие блохи.

Шаг 4. Стирка лежанок и текстиля

Лежанку, ковры, покрывала и любые ткани, с которыми контактирует питомец, нужно обязательно постирать. Иначе блохи выживут и снова вернутся к собаке.

Шаг 5. Обработка двора

Если вы живёте в доме с садом, не забывайте и про участок. Косите траву, убирайте сухие листья, чтобы на землю попадал солнечный свет. Это создаст неблагоприятные условия для личинок и взрослых блох.

Шаг 6. Профилактика

Чтобы проблема не повторилась:

  • используйте противопаразитарные ошейники (учитывая, что не все собаки хорошо их переносят);

  • предпочтительнее — наружные препараты, которые наносятся на холку. Они действуют дольше, надёжнее и одновременно защищают от внутренних паразитов.

Борьба с блохами требует системного подхода — обработка собаки, уборка дома и профилактика. Только так можно раз и навсегда избавить питомца от этих неприятных паразитов.

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Популярное
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться

Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!

Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Алла Пугачёва делает неожиданный шаг: уход из гражданства стал ответом на угрозы
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Баклажаны по-корейски с морковью и кунжутом: рецепт для домашней кухни
Острова Куфонисия сохраняют традиционный уклад с рыболовством и пешими маршрутами
Экс-футболист Деменко: сарказм Карпина после 0:4 за Динамо говорит о разочаровании результатом
Автомобиль с АКПП выходит из строя при буксировке с заглушённым двигателем
В Манеже показали электробусы, новые вагоны метро и технологии будущего Москвы
Российские врачи продолжают использовать диагнозы, отвергнутые научным сообществом
10-летняя Бодхана победила гроссмейстера: новый рекорд в шахматах
Илья Соболев высказался о завирусившемся меме с сыном Розы Сябитовой
Улиточные кремы для лица: новый бьюти-тренд или переоценённый продукт
17 августа: ГКЧП, Моника Левински и черный вторник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.