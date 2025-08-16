Ваша собака — это троянский конь: паразиты превращают дом в свой инкубатор

Эксперты: как избавиться от блох у собаки и обработать дом от паразитов

Если собака постоянно чешется, но признаков инфекции нет, скорее всего, у неё появились блохи. Эти паразиты не только причиняют сильный дискомфорт питомцу, но и могут быстро расселиться по всему дому. Важно действовать без промедления и комплексно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) собака чешется от блох

Шаг 1. Вычесывание шерсти

Первое, что нужно сделать, — вычесать собаку специальным густым гребнем. Обычные щётки и расчёски не подходят: благодаря своим волоскам блохи прочно удерживаются на шерсти.

Шаг 2. Генеральная уборка

После обработки питомца тщательно пропылесосьте квартиру, уделяя внимание всем углам и труднодоступным местам. На время уборки собаку лучше вывести на улицу или оставить в ванной, чтобы паразиты не мигрировали обратно.

Шаг 3. Купание с шампунем

Искупайте собаку с использованием специального противопаразитарного шампуня. Следуйте инструкции на упаковке и внимательно обрабатывайте голову животного — именно там часто остаются выжившие блохи.

Шаг 4. Стирка лежанок и текстиля

Лежанку, ковры, покрывала и любые ткани, с которыми контактирует питомец, нужно обязательно постирать. Иначе блохи выживут и снова вернутся к собаке.

Шаг 5. Обработка двора

Если вы живёте в доме с садом, не забывайте и про участок. Косите траву, убирайте сухие листья, чтобы на землю попадал солнечный свет. Это создаст неблагоприятные условия для личинок и взрослых блох.

Шаг 6. Профилактика

Чтобы проблема не повторилась:

используйте противопаразитарные ошейники (учитывая, что не все собаки хорошо их переносят);

предпочтительнее — наружные препараты, которые наносятся на холку. Они действуют дольше, надёжнее и одновременно защищают от внутренних паразитов.

Борьба с блохами требует системного подхода — обработка собаки, уборка дома и профилактика. Только так можно раз и навсегда избавить питомца от этих неприятных паразитов.

Уточнения

Блохи (лат. Siphonaptera - др.-греч. σίφων - насос, ἄπτερον - бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.

