Мистический ритуал или симптом болезни: что значит мяуканье кошки у лотка

Мяуканье перед использованием лотка — неожиданная привычка, которая часто вызывает вопросы у владельцев. Одни воспринимают это как забавную черту характера, другие начинают беспокоиться. И действительно: иногда такое поведение безобидно, а иногда оно может быть признаком проблемы со здоровьем.

Характер и разговорчивые кошки

У кошек есть свой стиль общения, и некоторые из них — настоящие болтушки. Для таких питомцев мяуканье перед лотком может быть:

способом привлечь внимание: кошка будто бы сообщает: "Я иду по делам!";

Если подобное наблюдается с самого детства, скорее всего, это особенность характера, а не тревожный симптом.

Новое поведение — повод насторожиться

Если кошка никогда раньше так не делала и вдруг начала, важно присмотреться. Симптомы, которые должны насторожить:

частые и неудачные походы в лоток;

напряжённая или необычная поза;

кровь в моче или кале;

громкое или жалобное мяуканье;

отказ от еды и вялость.

Такие изменения требуют консультации у ветеринара.

Болезни мочевыводящих путей

Часто причиной вокализации становятся урологические проблемы:

Заболевание нижних мочевыводящих путей (ЗНМП): сопровождается болью и выделением маленьких порций мочи.

Запор и другие причины

Мяуканье может быть связано и с кишечником:

кошка сидит в лотке долго, напрягается;

испражняется редко и малыми порциями;

кал твёрдый или отсутствует вовсе.

Причины: обезвоживание, проглоченная шерсть, плохое питание, болезни ЖКТ. В тяжёлых случаях (например, при мегаколоне) кошка не может опорожниться самостоятельно, и это становится серьёзной проблемой.

Опасная обструкция

У котов особая угроза — закупорка уретры. Симптомы:

жалобное мяуканье без результата;

сильное напряжение в лотке;

признаки боли и паники.

Такое состояние смертельно опасно и требует срочной ветеринарной помощи.

Что делать хозяину

Наблюдать за кошкой и фиксировать изменения в её поведении.

Не игнорировать внезапное или усиливающееся мяуканье.

При малейших сомнениях обратиться к ветеринару — многие болезни легче вылечить на ранних стадиях.

Мяуканье перед лотком не всегда связано с проблемами — иногда это лишь привычка. Но если оно сопровождается дискомфортом, кровью, странной позой или вялостью — это повод для быстрого визита к врачу. Помните: кошки умеют скрывать боль, и именно такие мелкие сигналы помогают вовремя заметить проблему.

