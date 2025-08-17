Безымянная королева болот: вот кто на самом деле правит капибарами

Капибара — крупнейший грызун планеты, известный своим спокойным характером и полуводным образом жизни. Но у читателей часто возникает вопрос: как правильно называется самка капибары?
Ответ удивит — у самки нет отдельного "официального" названия. В научной и бытовой речи её просто называют самкой капибары. Однако это никак не умаляет её важности — напротив, именно самки играют ключевую роль в социальной и семейной жизни этих животных.
В отличие от домашних животных (например, "корова" для самки быка или "свинья" для самки кабана), у большинства диких видов нет специальных терминов для обозначения пола.
Так и с капибарами: в русском и других языках принято говорить "самка капибары".
Учёные не используют отдельных терминов, поскольку биологическая классификация вида не предусматривает таких различий.
Капибары — стайные животные. Обычно группа состоит из:
Самки составляют основу сообщества и отвечают за стабильность группы. Именно они чаще всего принимают участие в воспитании молодняка.
Особенность вида — "всематеринская забота": детёныши могут кормиться молоком любой самки, а не только своей матери. Это повышает выживаемость малышей и делает капибар одними из самых заботливых грызунов в мире.
При этом молочное вскармливание продолжается до 16 недель, а детёныши активно пользуются преимуществом "общих яслей".
Человеческий фактор остаётся главной опасностью:
Несмотря на высокую плодовитость, локальные популяции исчезают. Чтобы сохранить вид, в Венесуэле и других странах развивают программы устойчивого разведения.
Хотя у самки капибары нет отдельного названия, её значение в жизни стада огромно. Это животное — пример коллективной заботы и социальной сплочённости, который может многое рассказать о стратегии выживания в дикой природе.
Капиба́ра или водосви́нка (лат. Hydrochoerus hydrochaeris), — полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых (Hydrochoerinae), один из двух (наравне с малой водосвинкой) теперь существующих видов рода водосвинки.
Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!