Безымянная королева болот: вот кто на самом деле правит капибарами

Самка капибары играет ключевую роль в стаде, но отдельного названия не имеет

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Капибара — крупнейший грызун планеты, известный своим спокойным характером и полуводным образом жизни. Но у читателей часто возникает вопрос: как правильно называется самка капибары?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самка капибары с детёнышами

Ответ удивит — у самки нет отдельного "официального" названия. В научной и бытовой речи её просто называют самкой капибары. Однако это никак не умаляет её важности — напротив, именно самки играют ключевую роль в социальной и семейной жизни этих животных.

Почему у самки капибары нет отдельного имени

В отличие от домашних животных (например, "корова" для самки быка или "свинья" для самки кабана), у большинства диких видов нет специальных терминов для обозначения пола.

Так и с капибарами: в русском и других языках принято говорить "самка капибары".

Учёные не используют отдельных терминов, поскольку биологическая классификация вида не предусматривает таких различий.

Социальная роль самки

Капибары — стайные животные. Обычно группа состоит из:

доминирующего самца,

нескольких самок,

детёнышей,

а также подчинённых самцов.

Самки составляют основу сообщества и отвечают за стабильность группы. Именно они чаще всего принимают участие в воспитании молодняка.

Особенность вида — "всематеринская забота": детёныши могут кормиться молоком любой самки, а не только своей матери. Это повышает выживаемость малышей и делает капибар одними из самых заботливых грызунов в мире.

Размножение и поведение самок

Спаривание у капибар происходит в воде.

Если самка не готова к контакту, она просто ныряет или отплывает — это форма отказа.

Беременность длится 120-150 дней.

В помёте рождается от 2 до 8 малышей, которые уже через несколько часов способны ходить и есть траву.

При этом молочное вскармливание продолжается до 16 недель, а детёныши активно пользуются преимуществом "общих яслей".

Угрозы для самок капибар

Человеческий фактор остаётся главной опасностью:

охота ради мяса и кожи,

конфликты с фермерами из-за повреждения полей,

использование животных в фармацевтике и кожевенном производстве.

Несмотря на высокую плодовитость, локальные популяции исчезают. Чтобы сохранить вид, в Венесуэле и других странах развивают программы устойчивого разведения.

Хотя у самки капибары нет отдельного названия, её значение в жизни стада огромно. Это животное — пример коллективной заботы и социальной сплочённости, который может многое рассказать о стратегии выживания в дикой природе.

Уточнения

Капиба́ра или водосви́нка (лат. Hydrochoerus hydrochaeris), — полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых (Hydrochoerinae), один из двух (наравне с малой водосвинкой) теперь существующих видов рода водосвинки.

