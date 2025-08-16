Живое существо старше пирамид: в океане нашли животное возрастом 11 000 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стеклянная губка Monorhaphis chuni живёт более 11 000 лет
В глубинах океана, куда не проникает солнечный свет, скрывается один из самых загадочных чемпионов по долголетию на планете — стеклянная губка Monorhaphis chuni. Это неподвижное животное способно прожить более 11 тысяч лет, став свидетелем изменения климата, движения материков и даже появления Homo sapiens как вида.

Жизнь в бездне: формула вечности

Monorhaphis chuni обитает на дне Тихого океана и у берегов Антарктиды, в условиях:

  • постоянной темноты;
  • экстремального давления;
  • низких температур, близких к нулю.

Именно здесь она обретает бессмертие. Ключевые факторы её рекордного долголетия:

  • Крайне медленный метаболизм — клетки почти не изнашиваются.
  • Прочный внутренний скелет из кремния, удлиняющийся всего на миллиметры в год.
  • Отсутствие хищников на глубине в несколько километров.

Эти условия делают губку не просто долгожителем, а своеобразным "живым архивом" океана.

Скелет, хранящий память тысячелетий

Главная особенность Monorhaphis chuni — гигантская кремнистая спикула, которая растёт всю жизнь.

  • Она фиксирует химический состав воды и её температуру.
  • Каждый слой можно сравнить с годичными кольцами дерева.
  • По этой структуре учёные читают историю климата за последние десятки тысяч лет.

Таким образом, губка становится естественным носителем информации, более точным, чем многие приборы, созданные человеком.

Возраст, равный эпохам

Исследования показали, что отдельные особи живут от 8 до 11 тысяч лет, а значит, некоторые из них:

  • появились ещё во время последнего ледникового периода;
  • существовали в эпоху, когда люди впервые украшали стены пещер Ласко;
  • дожили до современной цивилизации.

По сравнению с ними долгожители-животные — моллюски в 500 лет или акулы в 400 лет — кажутся юнцами.

Больше чем губка: роль в науке и экологии

Monorhaphis chuni имеет колоссальное значение:

  • Для науки: её скелет даёт данные о древних океанах, солёности и климатических циклах.
  • Для медицины: понимание её механизмов замедленного старения может вдохновить исследования долголетия человека.
  • Для экологии: её существование подчёркивает важность сохранения глубоководных экосистем, которые служат фундаментом глобального баланса планеты.

Стеклянная губка Monorhaphis chuni — это не просто странный организм из тёмных глубин. Это живая хроника Земли, дожившая до нас сквозь десятки тысячелетий. Она хранит в себе ответы на вопросы о прошлом планеты и намекает на то, каким может быть будущее жизни в условиях экстремального выживания.

Уточнения

Гу́бки (лат. Porifera) — тип водных, преимущественно морских, многоклеточных животных, ведущих прикреплённый образ жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
