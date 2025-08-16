Живое существо старше пирамид: в океане нашли животное возрастом 11 000 лет

В глубинах океана, куда не проникает солнечный свет, скрывается один из самых загадочных чемпионов по долголетию на планете — стеклянная губка Monorhaphis chuni. Это неподвижное животное способно прожить более 11 тысяч лет, став свидетелем изменения климата, движения материков и даже появления Homo sapiens как вида.
Monorhaphis chuni обитает на дне Тихого океана и у берегов Антарктиды, в условиях:
Именно здесь она обретает бессмертие. Ключевые факторы её рекордного долголетия:
Эти условия делают губку не просто долгожителем, а своеобразным "живым архивом" океана.
Главная особенность Monorhaphis chuni — гигантская кремнистая спикула, которая растёт всю жизнь.
Таким образом, губка становится естественным носителем информации, более точным, чем многие приборы, созданные человеком.
Исследования показали, что отдельные особи живут от 8 до 11 тысяч лет, а значит, некоторые из них:
По сравнению с ними долгожители-животные — моллюски в 500 лет или акулы в 400 лет — кажутся юнцами.
Monorhaphis chuni имеет колоссальное значение:
Стеклянная губка Monorhaphis chuni — это не просто странный организм из тёмных глубин. Это живая хроника Земли, дожившая до нас сквозь десятки тысячелетий. Она хранит в себе ответы на вопросы о прошлом планеты и намекает на то, каким может быть будущее жизни в условиях экстремального выживания.
Гу́бки (лат. Porifera) — тип водных, преимущественно морских, многоклеточных животных, ведущих прикреплённый образ жизни.
Выбираете шторы к светлым обоям? Узнайте 5 стильных приемов: от сложных оттенков до игры фактур. Создайте идеальный баланс и уют в вашем интерьере!