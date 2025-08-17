Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний лайфхак: пейте молоко вместо воды, чтобы забыть о жажде надолго
63% россиян утверждают о высокой финансовой грамотности — опрос от Русского стандарта
Эксперты напомнили, как часто нужно менять колёса местами для продления срока службы шин
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам

Домашняя обувь как квест: что на самом деле стоит за охотой за вещами

Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
2:11
Зоосфера

Каждый хозяин сталкивался с тем, что его питомец утащил из-под носа тапок или носок. Для собаки это не просто шалость — в её глазах это целая игра.

щенок грызет обувь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
щенок грызет обувь

"Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь", — объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1"

Не злой умысел, а инстинкт

Собаки не воспринимают это как кражу. Для них предмет, оставленный без присмотра, свободен. Особенно щенки, которые исследуют мир зубами и лапами.

Почему именно домашняя обувь?

  • Тапки и носки пахнут хозяином, а это успокаивает.
  • Эти вещи легко схватить и унести.
  • Собака быстро понимает: стоит стащить тапок — и внимание обеспечено.

Если бы чаще падал носовой платок, он мог бы стать новой целью, но обувь удобнее и доступнее.

Зачем это питомцу?

Чаще всего это сигнал: животному не хватает вашего внимания или активности. Иногда — способ унять скуку.

Как реагировать?

Есть два пути:

  1. Смириться, что тапок может быть порван.
  2. С самого начала не поддерживать эту игру. Если собака утащила вещь — не реагируйте бурно.

Спокойно заберите предмет, скажите "Нельзя" и предложите лакомство за послушание.
Игнорировать совсем не стоит: питомцу действительно нужно больше игр, прогулок и занятий.

Если вещи страдают в ваше отсутствие

Опасно, когда собака грызёт обувь одна: она может проглотить несъедобное. Важно убрать доступные предметы, оставить прочные игрушки, создать комфортное место.

Иногда помогает включённый телевизор или радио. Если проблема сохраняется — стоит обсудить с кинологом индивидуальную коррекцию.

Главное — не ругать питомца. Для него это естественное поведение, а наказание вызовет только стресс.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi
Домашние животные
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
В 2025 году россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — Правительство РФ
Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов
Суперфуд от The Guardian: этот продукт должен быть в рационе каждого
Невеста Тимати заступилась за будущую свекровь, разрезавшую ей пуповину
Учёные: почти половина людей не выполняют планы по тренировкам
Эксперты по питанию советуют готовить сырники в духовке вместо жарки
Неделя без мытья головы: последствия для кожи и волос по данным дерматологов
Простой способ сделать вентилятор охлаждающим устройством
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.