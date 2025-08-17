Домашняя обувь как квест: что на самом деле стоит за охотой за вещами

Каждый хозяин сталкивался с тем, что его питомец утащил из-под носа тапок или носок. Для собаки это не просто шалость — в её глазах это целая игра.
"Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь", — объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1"
Собаки не воспринимают это как кражу. Для них предмет, оставленный без присмотра, свободен. Особенно щенки, которые исследуют мир зубами и лапами.
Если бы чаще падал носовой платок, он мог бы стать новой целью, но обувь удобнее и доступнее.
Чаще всего это сигнал: животному не хватает вашего внимания или активности. Иногда — способ унять скуку.
Есть два пути:
Спокойно заберите предмет, скажите "Нельзя" и предложите лакомство за послушание.
Игнорировать совсем не стоит: питомцу действительно нужно больше игр, прогулок и занятий.
Опасно, когда собака грызёт обувь одна: она может проглотить несъедобное. Важно убрать доступные предметы, оставить прочные игрушки, создать комфортное место.
Иногда помогает включённый телевизор или радио. Если проблема сохраняется — стоит обсудить с кинологом индивидуальную коррекцию.
Главное — не ругать питомца. Для него это естественное поведение, а наказание вызовет только стресс.
