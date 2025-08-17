Домашняя обувь как квест: что на самом деле стоит за охотой за вещами

Обувь вместо игрушки: кинолог Владимир Голубев объясняет, что собака пытается донести

Каждый хозяин сталкивался с тем, что его питомец утащил из-под носа тапок или носок. Для собаки это не просто шалость — в её глазах это целая игра.

щенок грызет обувь

"Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь", — объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1"

Не злой умысел, а инстинкт

Собаки не воспринимают это как кражу. Для них предмет, оставленный без присмотра, свободен. Особенно щенки, которые исследуют мир зубами и лапами.

Почему именно домашняя обувь?

Тапки и носки пахнут хозяином, а это успокаивает.

Эти вещи легко схватить и унести.

Собака быстро понимает: стоит стащить тапок — и внимание обеспечено.

Если бы чаще падал носовой платок, он мог бы стать новой целью, но обувь удобнее и доступнее.

Зачем это питомцу?

Чаще всего это сигнал: животному не хватает вашего внимания или активности. Иногда — способ унять скуку.

Как реагировать?

Есть два пути:

Смириться, что тапок может быть порван. С самого начала не поддерживать эту игру. Если собака утащила вещь — не реагируйте бурно.

Спокойно заберите предмет, скажите "Нельзя" и предложите лакомство за послушание.

Игнорировать совсем не стоит: питомцу действительно нужно больше игр, прогулок и занятий.

Если вещи страдают в ваше отсутствие

Опасно, когда собака грызёт обувь одна: она может проглотить несъедобное. Важно убрать доступные предметы, оставить прочные игрушки, создать комфортное место.

Иногда помогает включённый телевизор или радио. Если проблема сохраняется — стоит обсудить с кинологом индивидуальную коррекцию.

Главное — не ругать питомца. Для него это естественное поведение, а наказание вызовет только стресс.

