Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками

В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi
Зоосфера

В прибрежных отложениях южной Австралии палеонтологи обнаружили окаменелость, которая проливает свет на то, каким был мир китов до их превращения в гигантов, фильтрующих планктон. Новый вид — Janjucetus dullardi - жил около 26 миллионов лет назад, имел глаза, устремлённые вперёд, и зубы, острые как бритва.

Древний хищный кит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний хищный кит

Хищник из эпохи, когда киты ещё кусали

В отличие от современных миролюбивых усатых китов, этот древний родственник был хищником длиной чуть более двух метров.

  • Короткая морда и большие глаза указывали на охоту с опорой на зрение.
  • Режущие зубы позволяли хватать и разрывать добычу — вероятно, рыбу и кальмаров.
  • Анатомия черепа намекала на способность к быстрым манёврам в погоне за подвижной жертвой.

Учёные сравнивают его с "акулоподобной версией усатого кита" — маленькой, но смертельно эффективной.

Случайная находка с большим значением

Окаменелость нашёл в 2019 году местный житель Росс Дуллард во время прогулки по пляжу в районе Ян-Жук. Осознав важность находки, он передал её в Музеи Виктории, где череп был тщательно очищен и изучен. В честь первооткрывателя вид получил название dullardi.

Редкость находки в том, что в одном черепе сохранились и зубы, и структуры внутреннего уха. Это позволяет учёным одновременно изучать, как древние киты слышали и как охотились.

Слух и ориентация в доисторических морях

С помощью микроКТ-сканирования исследователи восстановили строение улитки внутреннего уха. Эти данные помогают понять:

  • какие частоты слышал Janjucetus;
  • как он ориентировался в воде;
  • насколько слух был приспособлен для слежки за добычей и навигации в условиях ограниченной видимости.

Такой комплекс данных даёт редкую возможность сравнить слуховые способности древних и современных китов.

Южная Австралия — колыбель китовой эволюции

Формация Ян-Жук, где был найден череп, сформировалась в олигоцене — эпоху глобального потепления и высокого уровня моря. Этот период стал временем экспериментов эволюции китов, когда в тёплых океанах сосуществовали и фильтраторы, и активные хищники.

"Южная Австралия была своего рода лабораторией природы. Здесь рождались одни из самых необычных форм китов, о которых мы только начинаем узнавать". — отмечает куратор Эрих Фицджеральд

Почему находка важна для науки сегодня

Janjucetus dullardi помогает:

  • заполнить пробел в эволюционной цепочке между древними зубатыми предками и современными усатыми китами;
  • понять, как изменялись слух, зрение и стратегия охоты в зависимости от климата и экосистем;
  • оценить, как морская жизнь реагировала на древнее потепление — знание, актуальное и для нынешней эпохи климатических изменений.

Это открытие не просто пополнило коллекцию музея — оно стало редким ключом к пониманию того, как от маленьких острозубых охотников зародилась эра гигантов, правящих океанами.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος - "морское чудовище") — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
