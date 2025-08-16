Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками

В прибрежных отложениях южной Австралии палеонтологи обнаружили окаменелость, которая проливает свет на то, каким был мир китов до их превращения в гигантов, фильтрующих планктон. Новый вид — Janjucetus dullardi - жил около 26 миллионов лет назад, имел глаза, устремлённые вперёд, и зубы, острые как бритва.
В отличие от современных миролюбивых усатых китов, этот древний родственник был хищником длиной чуть более двух метров.
Учёные сравнивают его с "акулоподобной версией усатого кита" — маленькой, но смертельно эффективной.
Окаменелость нашёл в 2019 году местный житель Росс Дуллард во время прогулки по пляжу в районе Ян-Жук. Осознав важность находки, он передал её в Музеи Виктории, где череп был тщательно очищен и изучен. В честь первооткрывателя вид получил название dullardi.
Редкость находки в том, что в одном черепе сохранились и зубы, и структуры внутреннего уха. Это позволяет учёным одновременно изучать, как древние киты слышали и как охотились.
С помощью микроКТ-сканирования исследователи восстановили строение улитки внутреннего уха. Эти данные помогают понять:
Такой комплекс данных даёт редкую возможность сравнить слуховые способности древних и современных китов.
Формация Ян-Жук, где был найден череп, сформировалась в олигоцене — эпоху глобального потепления и высокого уровня моря. Этот период стал временем экспериментов эволюции китов, когда в тёплых океанах сосуществовали и фильтраторы, и активные хищники.
"Южная Австралия была своего рода лабораторией природы. Здесь рождались одни из самых необычных форм китов, о которых мы только начинаем узнавать". — отмечает куратор Эрих Фицджеральд
Janjucetus dullardi помогает:
Это открытие не просто пополнило коллекцию музея — оно стало редким ключом к пониманию того, как от маленьких острозубых охотников зародилась эра гигантов, правящих океанами.
Киты́ (греч. κῆτος - "морское чудовище") — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.
